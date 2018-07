Letisko v Hannoveri otvorili po odstránení škôd spôsobených horúčavou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júla (TASR) - Letisko v severonemeckom meste Hannover uviedli v stredu opäť do prevádzky po tom, čo odstránili škody, ktoré na pristávacej dráhe spôsobila pretrvávajúca horúčava. Informujú o tom agentúry DPA a AP.Odchody boli obnovené v skorých ranných hodinách letom do holandského Amsterdamu. Letisko očakáva ďalšie zrušenia a meškania letov, kým sa prevádzka vráti do normálneho režimu. Malo by sa tak stať v poludňajších hodinách, píše DPA.Letisko uzatvorili v utorok večer, pretože časti povrchu jednej z pristávacích dráh sa v dôsledku horúčavy skrivili. Ďalšia dráha bola uzatvorená z dôvodu údržby.K uzatvoreniu prevádzky letiska v Hannoveri došlo na vrchole rušnej dovolenkovej sezóny, pripomína AP. Niektorí pasažieri boli nútení stráviť noc na letisku.Nemecko - podobne ako viacero ďalších európskych krajín - čelí momentálne vlne mimoriadne teplého počasia.