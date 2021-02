Letisko v Piešťanoch má byť základňou pre novú spoločnosť Sky One

So spoločnosťou Letisko Piešťany má od konca minulého roku podpísané zmluvy na parkovanie lietadiel a využívanie leteckých služieb.

„Na základe doterajších dobrých skúseností sme sa so zástupcami spoločnosti Sky One dohodli na zintenzívnení spolupráce. Diskutovali sme o podpore cestovného ruchu a privážaní zahraničných kúpeľných turistov. Podporujeme aj zámer spoločnosti mať svoju základňu práve na piešťanskom letisku. To je výbornou správou aj v čase, keď sa nelieta, pretože budeme profitovať napríklad z parkovania lietadiel,“ povedal po rokovaní so zástupcami leteckej spoločnosti predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Kraj je najväčším akcionárom

Trnavský samosprávny kraj je najväčším akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany, ďalšími sú mesto Piešťany a ministerstvo dopravy.

Piešťanské letisko podľa jeho výkonného riaditeľa Bohumila Klečáka poskytuje klientom služby aj počas pandémie, ktorá výrazne zasiahla leteckú dopravu. Odbavuje súkromné aj cargo lety a poskytuje zázemie pre nájomcov.

Hrozila likvidácia spoločnosti

Výcvik na vládnom špeciáli v Piešťanoch absolvovali posádky leteckého útvaru ministerstva vnútra, testovací let tam absolvovalo aj lietajúce auto AirCar z dielne Klein Vision.

Záchrana a „rozlietanie“ piešťanského letiska bola pred krajskými voľbami v roku 2017 jedna z volebných priorít terajšieho vedenia župy. Predtým Trnavský samosprávny kraj ako majoritný akcionár navrhoval likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany.





