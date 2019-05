Letisko v Prievidzi hostí viac ako 100 pilotov z 20 krajín sveta

Ilustračné foto. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 1. mája (TASR) - Prievidzské letisko opäť po roku obsadili piloti so svojimi vetroňmi. Zúčastňujú sa tam na 12. ročníku medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní FCC gliding. V stredu absolvovali svoj prvý letový deň, v rámci ktorého sa pozreli na Turiec či Tribeč." povedal pre TASR riaditeľ súťaže Jozef Horňák.Súťaž oficiálne odštartovala ešte 28. apríla, pre nepriaznivé podmienky však piloti nemohli lietať. "" priblížil Horňák.FCC gliding nazývajú piloti i neoficiálnymi majstrovstvami sveta, o pár mesiacov čaká prievidzské letisko ďalšia súťaž, a to majstrovstvá Európy. "" ozrejmil riaditeľ súťaže.Piloti po prvý raz vylietavajú a pristávajú na novej dráhe. "," zhodnotil Horňák.Organizátormi súťaže, ktorá potrvá do 9. mája, sú Košická letecká agentúra a Aeroklub Prievidza.