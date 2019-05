R. Raši: Prínosy členstva v EÚ sú viditeľné v každodenných životoch

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Varšava 1. mája (TASR) – Prínosy členstva v Európskej únii, kam Slovensko vstúpilo v roku 2004, sú viditeľné v mnohých oblastiach, povedal v stredu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.uviedol Raši na tlačovom brífingu počas osláv 15. výročia vstupu do EÚ vo Varšave.Raši sa na oslavách a summite s názvom Together for Europe (Spoločne za Európu) za účasti zástupcov krajín strednej a východnej Európy zúčastnil v zastúpení predsedu vlády SR Petra Pellegriniho na pozvanie poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.Zástupcovia krajín podľa jeho slov hodnotili 15 rokov členstva v Únii a podpísali spoločnú deklaráciu.povedal. "" dodal.Pripomenul, že krajiny, ktoré sa zúčastnili na summite, vstúpili do EÚ v rokoch 2004, 2007 a 2013 a majú mnohé spoločné problémy.povedal.Počas rozhovorov najviac zarezonovala téma dvojakej kvality potravín, v súvislosti s ktorou majú viaceré krajiny pocit nie úplne férového prístupu. Zástupcovia krajín strednej a východnej Európy sa venovali aj témam migračnej politiky a novému rozpočtu EÚ.Podpredseda vlády na záver brífingu občanov vyzval na účasť na májových voľbách do Európskeho parlamentu.povedal.V tejto súvislosti spomenul cesty a školy rekonštruované z fondov EÚ, zmodernizovanú mestskú hromadnú dopravu, zvyšovanie zamestnanosti, digitalizáciu a podporu vedy a výskumu.dodal.Slovenská republika získala od vstupu do Európskej únie do konca minulého programového obdobia z európskeho rozpočtu viac ako 18,6 miliardy eur a počas aktuálneho programového obdobia rokov 2014 – 2020 môže využiť ďalších 15,3 miliardy eur, uvádza sa v oficiálnej tlačovej správe kancelárie vicepremiéra.V aktuálnom programovom období, ktoré trvá do roku 2020, sa podľa správy pracuje na ďalších užitočných projektoch a na rozvoji spoločnosti. Zahŕňa to dobudovanie železničných tratí, diaľnic, rýchlostných ciest či modernizáciu električkových tratí. Podpora smeruje i do budovania cyklotrás, modernizácie nemocníc, pokrytia domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s či do modernizácie a rozširovania kapacít materských škôl.Slovenská republika sa stala členom Európskej únie 1. mája 2004 spolu s Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom.