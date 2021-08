Letisku v Kábule hrozí teroristický útok, občania čakajúci na evakuáciu by mali čím skôr opustiť oblasť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Viaceré krajiny vydali varovanie pred vysokým rizikom teroristického útoku na letisku v afganskom Kábule a upozornili svojich občanov, aby tam necestovali. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Varovania vydali Austrália, Spojené štáty aj Veľká Británia a ľuďom, ktorí už boli pred letiskom odporúčali, aby oblasť okamžite opustili. Ani jedna z krajín však neposkytla bližšie informácie o situácii.Z Kábulu, ktorý pred desiatimi dňami padol do rúk Talibanu, už letecky evakuovali viac ako 82-tisíc ľudí a ďalšie tisícky ešte stále čakajú na letisku i pred ním.Krajiny sa snažia svojich ľudí z Afganistanu evakuovať do 31. augusta. Taliban je proti predĺženiu tohto termínu, no zároveň prisľúbil, že povolí cudzincom i Afgancom odísť z krajiny aj neskôr.