Prešov odporúča pri návšteve pápeža použiť bezplatnú MHD, mesto pripravilo záchytné parkoviská

Veľkokapacitné parkoviská v okolí Prešova

Bezplatná mestská hromadná doprava

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov už má k dispozícii kompletný zoznam parkovacích plôch určených pre pútnikov, ktorí sa chcú v utorok 14. septembra zúčastniť na liturgii s papežom Františkom v Prešove. Zabezpečených je viac ako 4 800 parkovacích miest pre osobné autá aj autobusy.Časť parkovacích plôch sa nachádza priamo v meste, ich počet je však obmedzený, a preto budú pripravené aj veľkokapacitné parkoviská v okolí Prešova. Ako v tejto súvislosti zdôraznil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , radnica však pútnikom odporúča, aby pri ceste do Prešova využili verejnú dopravu.Tomek konkretizoval, že vodiči budú môcť zaparkovať svoje osobné autá v deň návštevy pápeža na vojenskom letisku, v západnej časti novovybudovaného úseku diaľnice D1, ako aj na záchytných parkoviskách v meste Veľký Šariš a v obci Malý Šariš, z ktorých bude zabezpečená kyvadlová doprava. „Celková kapacita parkovacích miest pre pútnikov je 4 600 osobných áut. Zabezpečených je aj 235 parkovacích miest pre autobusy v pešej dostupnosti mestskej haly,“ uviedol hovorca.Okrem toho radnica ráta s parkovacími plochami pre ďalšie autobusy s pútnikmi na novovybudovanom úseku juhozápadného obchvatu mesta na diaľnici D1. „Chcem apelovať na pútnikov, ktorí chcú prísť do Prešova na liturgiu so Svätým Otcom, aby v maximálnej možnej miere využili verejnú dopravu, teda vlaky a autobusy, nakoľko počet parkovacích miest je obmedzený. Všetko sa snažíme zabezpečiť tak, aby výstupné miesta boli v pešej dostupnosti areálu mestskej športovej haly, kde bude slávená liturgia. Pútnikom chceme čo najviac uľahčiť presun po meste, a preto bude 14. septembra bezplatná aj mestská hromadná doprava,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová Svätý Otec František bude v rámci svojej návštevy Slovenska v Prešove predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou. Na účasť na liturgii je potrebná registrácia, podmienkou je plné zaočkovanie.Okrem metropoly Šariša navštívi pápež František od 12. do 15. septembra aj Bratislavu, Košice a Šaštín-Stráže.