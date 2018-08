Letná linka spája Bratislavu s rakúskou destináciou zapísanou v UNESCO

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Aj v tomto roku pokračuje špeciálna prihraničná letná autobusová linka z Bratislavy do rakúskeho Parndorfu a k Neziderskému jazeru. To ako najväčšia vodná plocha v Rakúsku je zapísané medzi prírodné lokality svetového dedičstva UNESCO.informuje hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines Eva Vozárová.Autobus na linke jazdí trikrát denne oboma smermi. Prvou zastávkou je outletové nákupné stredisko v Parndorfe a cieľ má v meste Neusiedl am See. Oddych na plážach pri Neziderskom jazere si možno spestriť prechádzkami, kúpaním, gastronómiou i prenájmom bicyklov, člnov, vodných bicyklov alebo paddleboardov. Mesto je v najvýchodnejšej rakúskej spolkovej krajine Burgenland, ktorá vraj má 300 slnečných dní ročne.zdôvodňuje generálny riaditeľ dopravnej spoločnosti Peter Sádovský.K dispozícii sú aj ďalšie spôsoby nákupu cestovných lístkov na letnú linku cez webovú stránku slovaklines.sk, tiež v pokladniach dopravcu aj u vodiča autobusu pri nástupe.