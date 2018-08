Žiadateľa o azyl Ujgura nezákonne deportovali z Nemecka do Číny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 6. augusta (TASR) - Ďalší prípad nezákonnej deportácie žiadateľa o azyl vyšiel najavo v Nemecku. Tentoraz bolo za ním zlyhanie tamojšej byrokracie.Ide o prípad deportácie 23-ročného Ujgura do Pekingu z 3. apríla, a to v čase, keď sa ešte nerozhodlo o jeho opakovanej žiadosti o azyl.Ako vyplynulo z odpovede bavorského krajinského ministra vnútra Joachima Herrmanna na otázku poslankyne zelených Margarete Bauseovej, príslušný bavorský úrad v Mníchove nedostal potrebnú informáciu Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF).Poslankyňa hovorila v tejto súvislosti o škandalóznom zlyhaní nemeckých úradov a apelovala na ministerstvo zahraničných vecí, aby muža vypátralo a umožnilo jeho návrat do krajiny.V Nemecku došlo k podobnému nesprávnemu postupu úradov v prípade deportácií už opakovane v súvislosti so žiadateľmi o azyl z Afganistanu a nedávno aj v kauze bývalého bodyguarda Usámu bin Ládina z Tuniska.