Letná olympiáda v Tokiu (atletika): Emma Zapletalová bola ôsma najlepšia z Európaniek

2.8.2021 -Slovenská reprezentantka v atletike Emma Zapletalová sa na olympijských hrách v Tokiu neprebojovala na 400 m prekážok do finále. Zverenka Petra Žňavu v ŠK ŠOG Nitra v pondelkovom druhom semifinále finišovala šiesta za 55,79 s.Semifinále sa bežalo v náročných podmienkach, v Tokio totiž pršalo a úplne mokré neboli len dráhy číslo 8 a 9. Slovenka však bežala v dvojke. Na postup bol potrebný čas 54,25 s, v celkovej klasifikácii obsadila 21-ročná slovenská reprezentantka 15. pozíciu a bola ôsma najlepšia z Európaniek."Som sklamaná, chcela som si napraviť chuť z rozbehov, ale absolútne mi to nevyšlo. Neviem, čo sa stalo. Na jednej strane mi dážď nevadí, no toto nebol dážď, ale nepríjemná spŕška. Všetky sme mali rovnaké podmienky a dalo sa bežať aj v daždi. Mne to dnes nevyšlo. Deviatku a desiatku som sa neodvážila ísť na 16 krokov, pridala som krok navyše a nevyšiel mi rytmus. S behom nie som spokojná, lebo som od začiatku strácala a išla pomaly. Boli to jedny najnevydarenejších pretekov. Behať sa dá v každej dráhe. Neviem, čo sa stalo, že mi to tak nešlo. Trému som mala v rozbehu, na dnes som sa toho zbavila a bola som v pohode. Tešila som sa na preteky, že si to užijem a skúsim niečo dobré zabehnúť, ale nevyšlo mi to. Ak by som dosiahla lepší výkon, užila by som si to viac. Je pre mňa česť, že som mohla utekať na olympijských hrách. Verím, že na OH v Paríži sa predvediem v lepšom svetle, aj keď semifinále je super výsledok, s tým som spokojná. S behmi a časmi spokojná nie som. Finále pre mňa nebolo až také nereálne, ak by som predviedla ideálny výkon na úrovni osobného rekordu. Som ešte mladá a zbieram skúsenosti. Uvidíme, čo ďalej," povedal Zapletalová v úprimnej a emotívnej spovedi do kamier RTVS, nechýbali ani slzy v jej tvári.V sobotňajších rozbehoch dosiahla Zapletalová čas 55,00 s, v pondelok sa k nemu vinou spomenutých ťažkých podmienok nepriblížila. Druhé semifinále vyhrala Američanka Sydney McLaughlinová (53,03 s) pred Giannou Woodruffovou z Panamy. Do finále sa z každého z troch semifinále kvalifikovali prvé dve atlétky priamo a potom dve športovkyne na základe dosiahnutého času. Najkvalitnejší čas v semifinále dosiahla McLaughlinová.