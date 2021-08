Šofér olympionikov v Tokiu zranil dve osoby a z miesta nehody ušiel, pre políciu si pripravil bizarnú výhovorku

Vyšetrujú aj športovcov

Tresty nešpecifikovali

2.8.2021 - Jeden z dobrovoľníkov pracujúci ako šofér počas olympijských hier v Tokiu spôsobil v nedeľu večer nehodu na diaľnici, keď z dosiaľ nevysvetliteľných príčin narazil do ďalších dvoch áut.Pri nehode sa zranili dve ženy, ktoré skončili v nemocnici. Šofér mal z Tokia namierené do susednej prefektúry Čiba. Neskôr skončil v cele predbežného zadržania.Namiesto poskytnutia prvej pomoci šofér z miesta činu ušiel, čo neskôr na policajnej stanici vysvetlil bizarným spôsobom. "Musel som dopraviť olympijského zamestnanca na miesto určenia. Transport dôležitej osoby mal prednosť," cituje japonské policajné zdroje portál ORF Organizátori tokijských hier informovali aj o ďalšej nepríjemnej udalosti. Momentálne vyšetrujú skupinu športovcov, ktorí porušili protipandemické pravidlá na zabránenie šíreniu koronavírusu v olympijskej dedine.Skupinku ešte minulý piatok prichytili ako konzumuje alkoholické nápoje v parku, čo nie je dovolené. Na tlačovej konferencii generálny riaditeľ OH 2020 Toširo Muto vyhlásil, že vyšetrovanie incidentu už prevzala polícia."Všetko preverujeme a na základe zisteného skutkového stavu prijmeme primerané kroky," uviedol Muto, ale prípadné tresty pre športovcov nešpecifikoval. Rovnako nespresnil počet športovcov, ktorí sa previnili, ani ich národnosti.Podľa organizátorov OH 2020 konzumácia alkoholu v olympijskej dedine nie je striktne zakázaná, ale môže sa tak diať iba v izbách a medzi obyvateľmi konkrétnych izieb. Rôzne oslavy a párty boli v minulosti počas olympijských hier bežnou súčasťou pestrého života v olympijskej dedine. Informoval o tom web NY Post