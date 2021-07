Letná olympiáda v Tokiu (atletika): Emma Zapletalová postúpila do semifinále na 400 m prekážok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2021 - Slovenská reprezentantka v atletike Emma Zapletalová sa na olympijských hrách v Tokiu prebojovala na 400 m prekážok do semifinále.Zverenka Petra Žňavu v ŠK ŠOG Nitra v sobotňajšom piatom rozbehu skončila časom 55,00 s šiesta a priamo postupovali len štyri najlepšie, no prienik do semifinále si zaistili mimoriadne kvalitným časom.Podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ) je to druhý najlepší výkon v kariére 21-ročnej rodáčky z Nitry. V rozbehoch najkvalitnejší výkon zabehla Američanka Dalilah Muhammadová (53,97) zo Zapletalovej rozbehu."Úplne som pokazila ôsmu a deviatu prekážku, musela som sa ako keby znovu rozbehnúť. Úprimne, nedúfala som už v postup, v cieli som si myslela, že sa pre mňa olympiáda skončila. O to väčšia bola moja radosť, keď som sa v novinárskej mixzóne dozvedala, že som v semifinále,“ povedal po rozbehu olympijská debutantka Emma Zapletalová, cituje ju SAZ na svojom oficiálnom facebooku.Zapletalová v pondelok 2. augusta o 13.45 h SELČ v druhom z troch semifinále a predstaví sa v najbližšej druhej dráhe. V roku 2021 zo semifinálových súperiek Slovenky (54,28 s) dosiahli lepší čas len Američanka Sydney McLaughlinová (51,90) a Ukrajinka Anna Ryžikovová (52,96). Do finále sa z každého semifinále kvalifikujú prvé dve atlétky priamo a dve športovkyne na základe dosiahnutého času.