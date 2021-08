Letná olympiáda v Tokiu (atletika): Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov: Proste to nešlo

muži - 200 m - II. rozbeh:

3.8.2021 - Slovenský šprintér Ján Volko nepostúpil na OH v Tokiu do semifinále behu na 200 metrov. V druhom zo siedmich utorňajších rozbehov skončil na piatej priečke časom 21,21 sekundy.Dvadsaťštyriročný Volko predtým nepostúpil z rozbehov na stovke a spokojný nebol ani na dvojnásobnej trati. "Neviem zhodnotiť, čo sa stalo, cítil som sa dobre a veril som si viac ako na 100 m. Snažil som sa, ale proste to nešlo. Rozhodne sa nebudem vyhovárať, asi som to nezvládol, nevadí, ideme ďalej. Každý štart na olympiáde je splnený sen, predstavoval som si to však s lepšími výkonmi," povedal slovenský rekordér pre RTVS.





1. Jereem Richards (Trin. a Tob.) 20,52 s, 2. Shaun Maswanganyi 20,58, 3. Taymir Burnet (Hol.) 20,60, ... 5. Ján VOLKO (SR) 21,21





