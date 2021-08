Gelle v K1 skončil na 1000 metrov na 14. mieste

muži - K1 na 1000 m - I. semifinále:







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle sa na OH v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny K1 na 1000 m. V prvom utorňajšom semifinále obsadil siedme miesto. V B-finále bol šiesty a celkovo skončil na štrnástej pozícii.Slovenský reprezentant postúpil z rozjázd priamo do semifinále. V ňom však od úvodu výrazne zaostával a po 500 metroch stále figuroval na poslednom mieste s výrazným odstupom na štyri postupové priečky. V druhej polovici trate sa chcel pokúsiť o stíhaciu jazdu, no napokon predstihol jedine Srba Bojana Zdelara. Mal manko 3,697 sekundy na víťazného Maďara Bálinta Kopasza. V B-finále sa zopakoval podobný scenár, tentoraz Gelle zdolal dvoch súperov, za Talianom Samuelem Burgom zaostal o 2,071 s."Nemôžem povedať, že by som bol spokojný. Nezvládol som vietor, utekalo mi pádlo, nevedel som ho dobre zasadiť. Nebol to ideálny výkon, nedokázal som sa presadiť, tak ako by som chcel. V B-finále som sa cítil o čosi lepšie ako v semifinále. Snažil som sa zo seba vydať všetko a umiestniť sa čo najlepšie. Myslím si, že sa nemám za čo hanbiť," povedal Slovák pre RTVS.Tridsaťšesťročný Gelle štartoval na svojej tretej olympiáde. Predstavil sa na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica pádloval v Londýne 2012 o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu de Janeiro 2016 zasa v singlkajaku (8.).1. Bálint Kopasz (Maď.) 3:24,558 min, 2. Josef Dostál (ČR) +0,829 s, 3. Jacob Schopf (Nem.) +1,028, ... 7. Peter GELLE (SR) +3,6971. Samuele Burgo (Tal.) 3:26,169 min, 2. Artuur Peters (Belg.) +0,612 s, 3. Jean van der Westhuyzen (Aus.) +0,786, ... 6. GELLE +2,071