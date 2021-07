Letná olympiáda v Tokiu (box): Czemes potvrdil rolu favorita a postúpil do osemfinále (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskému reprezentantovi Andrejovi Csemezovi vyšla premiéra v olympijskom turnaji v boxe v Tokiu. Proti Aaronovi Solomonovi Princeovi z Trinidadu a Tobaga v 1. kole kategórie do 75 kg potvrdil rolu favorita a zdolal ho 4:0 na body.Z piatich rozhodcov sa štyria vo svojich výrokoch priklonili na stranu 23-ročného zverenca Tomáša Kovácsa v K.O. Box Club Galanta, v jednom prípade to bolo po troch kolách nerozhodne. Debutant na OH Csemez už pozná aj súpera v osemfinále. Bude ním Armén Arman Darchinjan, boxovať sa bude vo štvrtok 29. júla.Dosiaľ najväčším úspechom Csemeza je tretie miesto z Európskych hier 2019 v bieloruskom Minsku. Tretí skončil aj na olympijskej kvalifikácii v Paríži, kde si vybojoval postup na svoju prvú olympiádu do Tokia. Stal sa prvým slovenským boxerom v súťaži pod piatimi kruhmi od roku 1996. Vtedy v americkej Atlante Slovensko reprezentovali Gabriel Križan a Peter Baláž.