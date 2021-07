Letná olympiáda v Tokiu (skeet): Barteková medailu nezíska, Wej Meng vyrovnala kvalifikačný svetový rekord

Kvalifikáciu ovládla Wej Meng

Hillovú vyradil koronavírus

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková nepostúpila do finále skeetu žien na olympijských hrách v Tokiu.Skúsená 36-ročná Barteková obsadila v dvojdňovej kvalifikácii tejto náročnej streleckej disciplíny trináste miesto, keď predviedla výkon 118 terčov.Na postup do šesťčlenného finále bolo potrebné dosiahnuť minimálne 120 terčov.Víťazkou kvalifikácie sa stala Číňanka Wej Meng, ktorá v piatich sériách minula len jeden terč. Výkon 124 terčov znamená vyrovnanie kvalifikačného svetového rekordu a zároveň kvalifikačné olympijské maximum.Do finále postúpili aj Talianka Diana Bacosiová, Američanka Amber Englishová, Thajčanka Isarapa Imprasertsuková, Nemka Nadine Messerschmidtová a Natalia Vinogradovová reprezentujúca Ruský olympijský výbor.Bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne odštartovala svoju štvrtú olympijskú účasť veľmi dobre, keď v prvej položke netrafila iba raz. V druhej však pridala ďalšie tri neúspešné pokusy a klesla na 17. miesto.Na tretiu položku sa však maximálne skoncentrovala a stopercentným nástrelom sa vrátila do najlepšej desiatky na 9. miesto.Druhý deň kvalifikácie začala skúsená Slovenka jedným nepresným výstrelom a pred poslednou položkou potrebovala stopercentný zásah, aby si uchovala šancu na finále. Napokon sa dvakrát pomýlila a klesla na 13. miesto.V skeete žien na OH 2020 súťažilo 28 strelkýň, pre nákazu koronavírusom chýbala britská favoritka Amber Hillová.