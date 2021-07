Letná olympiáda v Tokiu (gymnastika): Mokošová išla celý viacboj bez zaváhania, najlepšiu známku dostala v preskoku a na bradlách

Kvalifikácia ešte pokračuje

Pochvala od trénera Zvala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová figuruje vo viacboji po troch z piatich sledov v rámci nedeľňajšej kvalifikácie na Hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu v neredukovanom poradí na 32. mieste a takmer naisto sa nepredstaví vo finále.Dvadsaťštyriročná Slovenka (nar. 10. marca 1997) pri svojom druhom vystúpení pod piatimi kruhmi dostala za svoje zostavy v štvorboji výsledný súčet 51,199 bodu, čo znamená v redukovanej klasifikácii 15. priečku. Kvalifikácia ešte pokračuje, na programe sú ešte dva sledy a finálová účasť Mokošovej je v teoretickej rovine.Vo finále štvorboja, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. júla, štartuje elitná dvadsaťštvorka, maximálne však dve gymnastky z jednej krajiny. Pred piatimi rokmi na OH v Riu de Janeiro sa Mokošovej darilo viac a získala až 52,799 bodu, do finále sa však nedostala.Najvyššiu známku dostala zverenka trénera Martina Zvala v preskoku a na bradlách - 13,333 bodu, v prostných zacvičila za 12,833 a na kladine ju ohodnotili rozhodcovia 11,700 bodmi.V čiastkových disciplínach je Mokošová už bez možnosti kvalifikovania sa do medailových bojov. Do finále na jednotlivých náradiach (bude počas troch dní 1. - 3. augusta) postúpi len osmička gymnastiek s najvyšším ohodnotením, platí tiež pravidlo o maximálne dvoch pretekárkach z jednej krajiny."Môžem povedať, že od Ria to boli najpodarenejšie preteky. Barča cvičila fantasticky. Celý viacboj išla bez jediného zaváhania. Vo viacboji dosiahla svoje bodové maximum a za predvedené výkony som na ňu pyšný. Barča svojimi výkonmi dokázala, že patrí ku gymnastickej špičke a účasť na OH má zaslúženú," povedal kouč Zvalo podľa Slovenskej gymnastickej federácie.Slovensko malo medzi ženami v športovej gymnastike na olympijských hrách zastúpenie zatiaľ vždy v ére samostatnosti. V americkej Atlante sa v roku 1996 predstavila Klaudia Kinská, následne v austrálskom Sydney 2000 a v gréckych Aténach 2004 reprezentovala Zuzana Sekerová, na OH 2008 v čínskom Pekingu bola Ivana Kováčová, v Londýne 2012 súťažila Mária Homolová. Mokošová po Riu 2016 pridala štart aj v Tokiu.