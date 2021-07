Letná olympiáda v Tokiu (plávanie): Podmaníková sa v rozplavbe blysla slovenským rekordom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v plávaní Andrea Podmaníková vo svojom úvodnom vystúpení na olympijských hrách v Tokiu zlepšila vlastný národný rekord na 100 m prsia, ani to jej však nestačilo na postup do semifinále.Dvadsaťtriročná Slovenka v nedeľu vyhrala druhú zo šiestich rozplavieb časom 1:08,36 min, ktorým o sedem desatín zlepšila vlastný slovenský rekord z mája 2017. Po svojej rozplavbe bola v celkovom poradí najvyššie, neskôr sa však do hry dostali kvalitnejšie pretekárky a slovenská reprezentantka postupne klesla až na 28. pozíciu.Do pondelkového semifinále postúpilo 16 najlepších, Slovenku od postupu delilo 1,40 sekundy. Najkvalitnejší výkon v rozplavbách dosiahla Juhoafričanka Tatjana Schoenmakerová, ktorá o 11 stotín sekundy zlepšila olympijský rekord Američanky Lilly Kingovej z Ria de Janeiro 2016. Nové maximum spod piatich kruhov má hodnotu 1:04,82 min.Andreu Podmaníkovú v Tokiu čaká ešte jedna disciplína, v stredu 28. júla sa predstaví v rozplavbách na 200 m prsia.