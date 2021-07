Letná olympiáda v Tokiu (plávanie): Nagy pod piatimi kruhmi skončil. Vyhodilo mi poistky, prezradil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v plávaní Richard Nagy už má za sebou účinkovanie na olympijských hrách v japonskom Tokiu. Dvadsaťosemročný rodák zo Želiezoviec rovnako ako počas víkendu na 400 m polohové preteky ani na 200 m motýlik nepostúpil z rozplavby.Nagy sa v pondelok predstavil hneď v prvej z piatich rozplavieb. Spomedzi šiestich účastníkov finišoval časom 2:01,91 min na piatej priečke, v konečnom účtovaní obsadil 37. pozíciu spomedzi 38 účastníkov. Slovák v tejto disciplíne zdolal len Simona Bachmanna zo Seychel. Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro zaostal za vlastným slovenským rekordom z júla 2019 o 2,62 sekundy.Repiská pre Slovensko dosiahla premiérový bedmintonový olympijský triumf, ktorý sa v minulosti nepodarilo získať jej predchodkyniam. Slovenka ani raz neprehrávala."Mohlo to byť lepšie, ale asi teraz na viac nemám. Nie som spokojný. Na stovke som na tom bol ešte celkom dobre, aj na 150-tke, ale na poslednej päťdesiatke, ako sa u nás hovorí, vyhodilo mi poistky. Rozsypal som sa a už sa s tým nič nedalo robiť. Taký je delfín. Na viac som v Tokiu nemal. Som veľmi rád, že som tu mohol byť a že sa to vôbec koná. Mal by som tu však predviesť svoje maximum a to sa nestalo. O rok máme majstrovstvá sveta v Japonsku a to bude asi moja posledná veľká súťaž. Na ňu sa pokúsim pripraviť čo najlepšie. Dúfam, že do toho už neprídu nejaké obmedzenia a budem mať jednu poriadnu sezónu. A potom uvidíme," povedal Nagy pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).