Letná olympiáda v Tokiu (plávanie): Podmaníková držala krok so súperkami, ale v závere jej došli sily

28.7.2021 - Slovenská reprezentantka v plávaní Andrea Podmaníková ani vo svojom druhom vystúpení na olympijských hrách v Tokiu nepostúpila z rozplavby do semifinále.Dvadsaťtriročná Slovenka sa predstavila v prvej rozplavbe zo štyroch a dohmatla za 2:29,56 min. V prvej polovici slovenská plavkyňa držala krok so súperkami a pohybovala sa na priebežnej 5. priečke, no v závere jej došli sily a finišovala siedma. Za vlastným slovenským rekordom z mája v tomto prípade zaostala Podmaníková o 1,79 sekundy. V konečnom účtovaní jej to stačilo na 30. pozíciu.Do štvrtkového semifinále postúpilo 16 najlepších, Slovenku od postupu delilo viac ako päť sekúnd. Najkvalitnejší výkon v rozplavbách dosiahla Juhoafričanka Tatjana Schoenmakerová, ktorá o 43 stotín sekundy zlepšila olympijský rekord Američanky Rebeccy Soniovej z Londýna 2012.Nové maximum spod piatich kruhov má hodnotu 2:19,16 min. Juhoafričanka dokonca atakovala svetové maximum Dánky Rikke Moller Pedersenovej z augusta 2013, napokon za ním zaostala o 5 stotín sekundy. V stredu sa tak skončilo účinkovanie Slovákov v plávaní, v ktorom okrem Podmaníkovej štartoval aj Richard Nagy.