Medvedeva potrápili na olympiáde v Tokiu horúčavy. Môžem zomrieť, kričal tenista na rozhodcu (video)

Pre očami videl tmu

Po studenej sprche dostal kŕče

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský tenista Daniil Medvedev stredajším triumfom nad Talianom Fabiom Fogninim (6:2, 3:6, 6:2) prenikol už do štvrťfinále olympijského turnaja. Rovnako náročný súper však preňho bola i tokijská horúčava.V priebehu stretnutia ho páliace slnko natoľko vyčerpalo, že sa medzi výmenami nezriedka podopieral o raketu. Na kurte ho dokonca navštívil tréner a až dvakrát si vyžiadal lekárske ošetrenie.V jednom momente sa dokonca spýtal empajrového rozhodcu Carlosa Ramosa, či musí pokračovať v hre. "Môžem tento zápas dohrať, no môžem zomrieť. Ak zomriem, vezmete si to na zodpovednosť?“ opýtal sa rozhodcu.Medvedev priznal, že v niektorých chvíľach videl pred očami tmu. "Nevedel som, čo mám robiť, aby som sa začal cítiť lepšie. Bol som pripravený iba spadnúť na kurt,“ poznamenal 25-ročný tenista reprezentujúci Ruský olympijský výbor.Rodák z Moskvy si prvýkrát vyžiadal lekárske ošetrenie v prvom sete za stavu 5:2. Ďalšie využil v druhom sete, keď zaostával 3:4. "Mal som pocit, že sa mi zablokovala bránica. Nemohol som dobre dýchať. Bol to doposiaľ najvlhkejší deň, možno najhorúcejší,“ priblížil Medvedev, ktorého ošetrenia vyvolali protesty u Fogniniho.Obaja hráči mali na 10 minút povolené opustiť kurt pred začiatkom tretieho setu. Medvedev prezradil, že si dal počas prestávky "studenú, až mrazivú sprchu", no prudká zmena teploty spôsobila jeho telu šok a začal dostávať kŕče. Keď v treťom sete viedol 5:2, musel prísť na kurt jeho tréner a masíroval mu ľavú ruku a stehno.Organizátori bezprostredne po Medvedevovom víťazstve uviedli, že od štvrtka uvažujú o odohraní zápasov v neskorších časoch, keďže Rus nebol sám, kto sa pre extrémne teplo ocitol v problémoch. Španielska tenistka Paula Badosová pre úpal a vyčerpanie skrečovala štvrťfinálový duel s Češkou Markétou Vondroušovou a museli ju odviezť na invalidnom vozíku. Neskôr sa rozhodla, že nenastúpi v mixe po boku krajana Pabla Carreňa-Bustu.