Letná olympiáda v Tokiu (trap): Zuzana Rehák Štefečeková získala na OH v trape zlato (foto)

29.7.2021 - Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala vo štvrtok zlatú olympijskú medailu v trape. Pre slovenskú výpravu vybojovala prvý cenný kov na hrách v Tokiu.





trap ženy - finále:

Pre Rehák Štefečekovú je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia medaila z OH. V rovnakej disciplíne získala striebro v roku 2008 v Pekingu i v roku 2012 v Londýne.V šesťčlennom finále trafila Rehák Štefečeková 43 z 50 terčov a v novom systéme súťaže stanovila olympijský rekord. V záverečnom boji o zlato zdolala Američanku Kayle Browningovú (42). Bronz patrí Alessandre Perilliovej zo San Marína, ktorá získala pre svoju krajinu vôbec prvú medailu v histórii OH."Prežívam obrovskú radosť. Som rada, že som finále takto zvládla a konečne som aj sama sebe dokázala, že vo finále viem zastrieľať. Priznám sa, že som sa iba tak po očku asi dvakrát pozrela ako sa to vyvíja, ale potom som si povedala, že to radšej nebudem sledovať. Veľmi sa teším, že som si udržala chladnú hlavu, vydržala až do konca a je z toho zlatá medaila," povedala Rehák Štefečeková pre RTVS v prvej reakcii po svojom triumfe.Slovenská reprezentantka postúpila do finále z prvej priečky v novom svetovom rekorde 125 bodov. Ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel a prekonala výkon 123 Fínky Satu Mäkeläovej-Nummelovej z marca 2019. Jej bezchybná séria sa skončila až v piatom finálovom výstrele na méte 129 a hoci potom na chvíľu prepustila vedúcu priečku Browningovej, v závere ukázala so svojou brokovnicou najpevnejšie nervy.Rehák Štefečeková v prvých troch sériách finále po päť striel urobila štyri chyby a dostali sa pred ňu Browningová i Perilliová, ale potom sa sériou štrnástich presných výstrelov vrátila na líderskú pozíciu. Po základnej sérii 25 výstrelov vo finále postupne vypadávali v eliminácii Austrálčanka Penny Smithová, Talianka Silvana Stancoová, ďalšia Austrálčanka Laetisha Scanlanová i Perilliová. V záverečnom boji o zlato s Browningovou potom Slovenka z desiatich výstrelov netrafila iba piaty, jej súperka prvý i piaty.Pre Slovensko je to trinásta zlatá medaila v histórii olympijských hier v ére samostatnosti, z toho desiata v ich letnom vydaní. Pred Rehák Štefečekovou získali najcennejšie kovy bratia Peter a Pavol Hochschornerovci (3), Michal Martikán (2), Elena Kaliská (2), Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth. Na ZOH stála trikrát na najvyššom stupni Anastasia Kuzminová.Tridsaťsedemročná Rehák Štefečeková je v individuálnom trape dvojnásobná majsterka sveta z Mníchova 2010 a Čchangwonu 2018. Na svetovom šampionáte v kórejskom stredisku vybojovala zlato aj v disciplíne mix trap s Erikom Vargom, spolu triumfovali aj na Európskych hrách 2015 v Baku. Dvakrát získala individuálny titul majsterky Európy v trape.Na strelnici Asaka ukázala počas dvoch dní najvyrovnanejšie výkony. "Už tréningy boli veľmi dobré, ale nechcela som sa priznávať. Toto som absolútne nečakala. Ráno som si povedala, že si nadbehnem na súperky, aby som mala finále isté. Strieľalo sa mi rovnako ako včera, držala som si pokoj, podarilo sa. O rekord mi vôbec nešlo, môj ´osobák´ bol 122 terčov. Nemyslela som však na neho, lebo posledné položky sú zradné, ale teším sa. Finále mám raz také a raz také, pre mňa sa začína nová súťaž. Ale som dobre naladená a som viac ako spokojná. Viac som dosiahnuť ani nemohla, ale toto je minulosť a finále je niečo nové. Ďakujem fanúšikom, verím, že mňa i iných športovcov budú podporovať nielen v dobrých, ale aj v zlých časoch," povedala ešte pred finále Rehák Štefečeková.V sobotu sa ešte v Tokiu spolu s Erikom Vargom predstavia v mix trape, kde budú patriť k adeptom na medaily. Vargovi vo štvrtok unikol postup do finále individuálneho trapu až v rozstrele. V trap mixe bude bojovať aj ďalšia slovenská dvojica Jana Špotáková a Marián Kovačócy.





1. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 43, 2. Kayle Browningová (USA) 42, 3. Alessandra Perilliová (San Maríno) 29, 4. Laetisha Scanlanová (Austr.) 26, 5. Silvana Stancoová (Tal.) 22, 6. Penny Smithová (Austr.) 13





Zdroj: Webnoviny.sk - Letná olympiáda v Tokiu (trap): Zuzana Rehák Štefečeková môže získať prvú medailu pre Slovensko (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.