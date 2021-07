Hráči Slovana Bratislava sa lúčia s Ligou majstrov, s Young Boys Bern prehrali len tesne

Hráči Slovana už skóre nevyrovnali

Slovan sa opäť neprebojoval do LM

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Púť Slovana Bratislava tohtosezónnou edíciou Ligy majstrov sa skončila. Po minulotýždňovej domácej bezgólovej remíze "belasí" prehrali v odvete 2. kvalifikačného kola na pôde švajčiarskeho tímu Young Boys Bern tesne 2:3 a so súťažou sa lúčia.Účinkovanie slovenského šampióna v pohárovej Európe však pokračuje, zverenci trénera Vladimíra Weissa sa totiž "presúvajú" do Európskej ligy 2021/2022 a v jej 3. kvalifikačnom kole vyzvú gibraltársky tím Lincoln Red Imps. Prvý súboj odohrá Slovan vo štvrtok 5. augusta vonku, odvetu doma bude hostiť o týždeň neskôr 12. augusta.V stredajšej odvete LM vo Švajčiarsku prehrával slovenský majster od 10. min, keď pokutový kop premenil Thoeson Siebatcheu. O jedenásť minút neskôr rovnakú príležitosť nevyužil Rafael Ratao , čo vzápätí na druhý gól domácich využil Ulisses Garcia.Keď po zmene strán na 3:0 pre Young Boys Bern zvýšil Michel Aebischer, zdalo sa, že je rozhodnuté. Po hodine hry však Wilfried Kanga usmernil loptu z kopačky hosťujúceho krídelníka Vladimíra Weissa ml. za vlastného brankára a o niekoľko okamihov neskôr na rozdiel jediného gólu skorigoval Ezekiel Henty V 87. min mal na kopačke vyrovnanie legionár Jaba Kankava, no jeho delovka skončila na brvne. Slovan v závere duelu otvoril hru, čo domáci využili na niekoľko nebezpečných brejkov, skóre sa však už nezmenilo.Aj po lete 2021 tak platí, že zatiaľ naposledy sa slovenský klub prebojoval do skupinovej časti Ligy majstrov ešte v sezóne 2010/2011, hráči Žiliny vtedy zaznamenali po dve prehry s FC Chelsea, Olympiquom Marseille a Spartakom Moskva.Od leta 2009 sa Slovan pokúšal o prienik do skupinovej časti LM až sedemkrát, nevyšlo mu to však ani raz. Najbližšie k tomu bol v ročníku 2014/2015, keď v play-off vypadol s bieloruským klubom BATE Borisov.