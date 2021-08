Letná olympiáda v Tokiu (zápasenie): Makojev hladko prehral s Najfonovom, ale ešte môže zaútočiť na bronz

Makojev môže ísť do repasáže

Najfonov bol v zápase aktívny

4.8.2021 - Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev prehral s Rusom Arturom Najfonovom 0:6 na body v osemfinále kategórie do 86 kg na olympijských hrách v Tokiu.Táto úvodná prehra 28-ročného rodáka zo Severného Osetska neznamená automaticky rozlúčku s turnajom na žinenke v Makuhari Messe Hall.Ak víťazný Rus Najfonov zvládne svoj štvrťfinálový duel proti Turkovi Osmanovi Göcenovi a neskôr aj prípadné semifinále, potiahne Makojeva do repasáže. V takom prípade zverenec reprezentačného trénera Erika Capa bude môcť zaútočiť aj na bronzovú medailu.Proti štvrtému nasadenému Najfonovovi nezačal Makojev dobre. Vo väčšine prvej periódy bol pasívny a nepredviedol prakticky žiadny útok na nohy trojnásobného a úradujúceho majstra Európy. Najfonovovi jeden taký útok za dva body vyšiel a po prvých troch minútach viedol 2:0. Ani v druhej perióde sa 28-ročný Makojev nezbavil prílišného rešpektu z o štyri roky mladšieho súpera.Bývalý vicemajster sveta aj bronzový z ME bol naďalej pasívny, zatiaľ čo jeho favorizovaný súper ešte dvakrát úspešne zaútočil za dva body a vyprevadil ho zo žinenky s hladkou prehrou 0:6. Rovnaká dvojica sa stretla tento rok aj na majstrovstvách Európy vo Varšave. Tam v semifinále ešte výraznejšie dominoval Rus Sajfonov, ktorý zvíťazil 9:0, a neskôr si vybojoval zlatú medailu.Boris Makojev je prvý slovenský reprezentant v zápasení na OH od roku 2008. Ďalší rodák z Ruska David Musuľbes bol vtedy bronzový v najťažšej kategórii voľného štýlu do 120 kg. Prvý raz v histórii Slovenskej republiky sa stalo, že olympijský kov vybojoval športovec, ktorý pochádza zo zahraničia a slovenské občianstvo vlastnil len krátko.