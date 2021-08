Americký súboj na olympiáde v Tokiu priniesol svetový rekord, McLaughlinová je ako Warholm

McLaughlinová spočiatku mierne zaostávala

Najrýchlejšia štvorstovka v histórii

4.8.2021 - Po famóznom výkone Nóra Karstena Warholma padol o deň neskôr svetový rekord aj v ženskom behu na 400 m cez prekážky na olympijských hrách v Tokiu.Zo súboja favorizovaných Američaniek vyšla víťazne Sydney McLaughlinová, ktorá dosiahla víťazný čas 51,46 s. Krajanku a obhajkyňu zlatej medaily z Ria de Janeiro 2016 Dalilah Muhammadovú zdolala o 12 stotín sekundy.Oba tieto výkony znamenajú výrazné prekonanie dosiaľ platného svetového rekordu v podaní McLaughlinovej (51,90) z júnovej olympijskej kvalifikácie amerických atlétov v Eugene.Bronz si v Tokiu vybehala najlepšia Európanka Holanďanka Femke Bolová výkonom 52,03 s. Ide o nový európsky rekord.Dvadsaťjedenročná McLaughlinová spočiatku vo finále mierne zaostávala za o 10 rokov staršou krajankou Muhammadovou,Tá viedla v úvodných 300 metroch a ešte aj poslednú desiatu prekážku prekonala s minimálnym náskokom pred McLaughlinovou.Lenže v záverečnej rovinke úradujúca svetová rekordérka ešte zvýšila tempo a v cieli mala drobný náskok pred skúsenejšou krajankou.Ženský najdlhší šprint nad prekážkami sa bežal na olympijských hrách po desiaty raz, premiéru mal na OH 1984 v Los Angeles, kde triumfovala Maročanka Nawal El Moutawakelová. Aktuálne ženské preteky v Tokiu rovnako ako deň predtým u mužov boli najrýchlejšie v histórii.

"Som unesená z toho, čo sa stalo. Boli to úžasné preteky. Som veľmi vďačná, že môžem byť v Tokiu, reprezentovať svoju krajinu a oslavovať výnimočný úspech. Videla som Dalilah ako beží predo mnou a neustále som si opakovala 'Bež svoje preteky.' Všetko dôležité sa začne až po siedmej prekážke. Po nej som išla do toho naplno. Je to o viere v moje tréningové metódy, môjho trénera a najmä treba si veriť počas celej trate," skonštatovala víťazná McLaughlinová.

Jej strieborná krajanka Muhammadová podotkla: "Všetci sa ma budú pýtať, či som šťastná, že mám medailu alebo nešťastná z toho, že nie je zlatá. Nejde však primárne o tento druh pocitov. Mám za sebou úžasný rok, v ktorom som si zlepšila osobný rekord až na 51,58 s a to je absolútne skvelé."

V Tokiu už tri svetové rekordy

Muhammadová sa pristavila aj pri fakte, že bola súčasťou historicky najrýchlejšej štvorstovky nad prekážkami.

"Všetky tri medailistky by sme svojimi časmi vyhrali akúkoľvek olympiádu v akomkoľvek roku. Som náležite hrdá na to, že som súčasť histórie a ešte viac hrdá na svoju tímovú kolegyňu Sydney. Dve Američanky máme zlato a striebro, takže z tohto pohľadu som naozaj šťastná," dodala Muhammadová.

Atletické súťaže na OH 2020 priniesli už tri svetové rekordy. Okrem spomenutých rekordných časov nad mužskými aj ženskými prekážkami na 400 m sa o prekonanie svetového maxima postarala aj Venezuelčanka Yulimar Rojasová v trojskoku žien. Dosiahla 15,67 m a 26 rokov starý svetový rekord Ukrajinky Inessy Kravecovej prekonala o 17 cm.