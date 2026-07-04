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04. júla 2026
Letná sezóna je v plnom prúde, platy v gastre sa pohybujú od minima až po tisíce eur mesačne
Najviac zarábajú šéfkuchári, kuchári a čašníci výrazne menej. Najviac v gastrosektore zarobia šéfkuchári, ich hrubá mesačná mzda je v ...
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Najviac v gastrosektore zarobia šéfkuchári, ich hrubá mesačná mzda je v priemere okolo 2000 eur. Najlepšie zárobky sú v Bratislavskom kraji a u veľkých zamestnávateľov. Desatina najslabšie zarábajúcich v gastre má mesačný príjem len na úrovni minimálnej mzdy. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý sa pozrel na celkovú mesačnú hrubú mzdu pracovníkov v gastrosektore.
Veľkí zamestnávatelia ponúkajú viac
Hotely, penzióny, reštaurácie či bary zažívajú v lete hlavnú sezónu. Toto odvetvie je špecifické dôležitosťou pohyblivej zložky mzdy, čiže odmien alebo prepitného, ktoré tvoria veľkú časť príjmu. Najviac zarábajú šéfkuchári, ktorých hrubý mesačný príjem je v priemere 2 010 eur. Nasledujú stewardi a letušky s priemerných mesačným platom 1 800 eur a vedúci zmeny s 1 730 eurami mesačne. Priemerný celkový mesačný plat kuchárov je 1 440 eur v hrubom, barmanov 1 360 eur a čašníkov 1 290 eur.
V mnohých profesiách v cestovnom ruchu a gastre má desatina najslabšie zarábajúcich mesačný príjem na úrovni minimálnej mzdy. Patria medzi nich pizzéri, kuchári, sprievodcovia, barmani a čašníci. Naopak, 10 % najlepšie zarábajúcich šéfkuchárov má celkový mesačný plat nad 3 300 eur. V prípade kuchárov má najlepšie zarábajúca desatina nad 2 180 eur, u čašníkov nad 1 860 eur.
Najvyššie mzdy sú v Bratislavskom kraji
Aj v prípade cestovného ruchu a gastra platí, že najlepšie sa zarába u veľkých zamestnávateľov. Pracovník na pozícii pomocnej sily do kuchyne zarába v priemere o 5 % viac, ak pracuje vo veľkej sieti prevádzok v porovnaní s malým zamestnávateľom. U čašníkov je rozdiel 10 %, v prípade kuchárov 18 % a šéfkuchári u veľkých zamestnávateľov zarobia v priemere o tretinu viac ako ich kolegovia, ktorí pracujú u malých zamestnávateľov.
Pracujúci v cestovnom ruchu a gastre zarobia najviac v Bratislavskom kraji. V rámci celého Slovenska sa priemerná celková mzda čašníkov pohybuje okolo 1 200 eur, v Bratislavskom kraji je na úrovni 1 510 eur. Približne 300-eurový rozdiel je aj pri porovnaní miezd kuchárov. Vedúci zmeny v Bratislavskom kraji zarobia mesačne v priemere 1950 eur, v Trnavskom a Nitrianskom okolo 1 700 eur, v Prešovskom kraji 1 500 eur.
Zdroj: SITA.sk - Letná sezóna je v plnom prúde, platy v gastre sa pohybujú od minima až po tisíce eur mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.
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