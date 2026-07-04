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04. júla 2026
V Rimavskej Sobote vybuchol stánok s langošmi, ľudia vybehli len sekundu pred explóziou
Ľudia stihli utiecť v poslednej chvíli. V Rimavskej Sobote vybuchol v sobotu stánok s langošmi. Podľa doterajších informácií sa incident zaobišiel bez zranení. Informáciu o ...
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V Rimavskej Sobote vybuchol v sobotu stánok s langošmi. Podľa doterajších informácií sa incident zaobišiel bez zranení. Informáciu o výbuchu priniesla televízia Markíza. Miestni hasiči zároveň potvrdili, že sa pri incidente nikto nezranil a na miesto smeroval zisťovateľ príčin.
Na mieste sa nachádzal aj svedok, ktorý televízii opísal okamihy tesne pred explóziou. Podľa jeho slov sa ľuďom podarilo opustiť stánok doslova sekundu pred výbuchom. „Sekundu pred výbuchom všetci vybehli,“ uviedol.
Incident potvrdili aj miestni hasiči. Tí uviedli, že bližšie informácie zatiaľ poskytnúť nevedia, keďže na miesto smeroval zisťovateľ príčin. Viac informácií o okolnostiach výbuchu by malo byť známych po ukončení zisťovania príčin incidentu.
Zdroj: SITA.sk - V Rimavskej Sobote vybuchol stánok s langošmi, ľudia vybehli len sekundu pred explóziou © SITA Všetky práva vyhradené.
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