Letná turistická sezóna globálne rastie, Slovensko však stále zaostáva za predpandemickými číslami

Veľký potenciál v zahraničných turistoch

Redukcia výdavkov na dovolenky

Rastúce riziká

26.7.2025 (SITA.sk) - Letná turistická sezóna je v plnom prúde a najnovšie dáta za prvý kvartál potvrdzujú rastúci záujem o cestovanie vo svete. Počet medzinárodných turistov globálne vzrástol o 5 %, pričom Európa zaznamenala 125 miliónov návštevníkov, čo je o 2 % viac než vlani a o 5 % viac než pred pandémiou. Stredná a východná Európa rástla najrýchlejšie, a to o 8 % medziročne, no počtom stále zaostáva za predpandemickými číslami.Na Slovensku navštívilo ubytovacie zariadenia za prvých päť mesiacov spolu 2,2 milióna hostí, čo je medziročný nárast o 6 %, no stále o 1 % menej než v rovnakom období roka 2019.Zahraniční turisti tvoria len tretinu návštevníkov, domáci dopyt je tak kľúčový. Slovensko je najmä víkendovou destináciou, priemerný počet prenocovaní sa dlhodobo drží na úrovni 2,5 noci."Veľký potenciál preto Slovensko má v zahraničných turistoch, pre ktorých však musíme zlepšiť dostupnosť, napríklad dopravným spojením, ale aj atraktivitu krajiny," uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Sociálna situácia Slovákov ovplyvňuje cestovný ruch . Po období rastúcej inflácie a poklesu kúpyschopnosti prišla aj redukcia výdavkov na dovolenky. V roku 2024 si približne tretina Slovákov nemohla dovoliť týždennú dovolenku mimo domova, pričom európsky priemer je 27 %.Najviac sú zasiahnutí seniori a jednotlivci bez partnera a detí. Ceny v reštauráciách a hoteloch na Slovensku dosahujú 91 % európskeho priemeru, zatiaľ čo v Česku je to 74 %, v Maďarsku 72 % a v Poľsku 92 %, čo robí dovolenku u susedov často lacnejšou alternatívou. Svetová turistická organizácia (UNWTO) upozorňuje na rastúce riziká. Od spomalenia ekonomického rastu, geopolitického napätia, cez vysoké náklady na cestovanie až po slabšiu dôveru spotrebiteľov. Cestovatelia čoraz viac hľadajú hodnotu za peniaze, skracujú pobyty alebo zostávajú bližšie k domovu.UNWTO očakáva, že v roku 2025 vzrastie počet medzinárodných turistov o 3 až 5 %, no až 22 % odborníkov očakáva horšiu sezónu než vlani. Európska komisia upozorňuje na problémy s klimatickými zmenami, sezónnosťou turizmu a nedostatkom pracovnej sily, čo môže ovplyvniť kvalitu služieb.Rok 2025 prináša podľa Horňáka aj nové trendy. Destinácie sa snažia znížiť tlak z masového turizmu, zameriavajú sa na dlhšie pobyty, vyššiu úroveň služieb a diverzifikáciu ponuky. Investuje sa do digitálnych nástrojov na riadenie návštevnosti a podporuje sa rozšírenie turistickej aktivity mimo hlavnej sezóny, aby sa znížil tlak na infraštruktúru a životné prostredie a zabezpečili stabilnejšie príjmy pre lokálne komunity.