Proti neutralite Slovenska je skoro 60 percent opýtaných. Aký postoj mali k myšlienke pripojenia sa Slovenska k Rusku?

Slovensko ako súčasť Ruskej federácie?

Postoje opýtaných

26.7.2025 (SITA.sk) - Názor, že Slovensko by malo byť neutrálne, aj pokiaľ by to znížilo životnú úroveň obyvateľstva, odmieta 58,9 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO v spolupráci s portálom Rozhovory so Šimonom, ktorý robili v dňoch 24. až 30. júna na vzorke 1 000 respondentov.Konkrétne 32,5 percenta respondentov na otázku odpovedalo, že určite nie, 9,3 percenta nie a ďalších 17,1 percenta skôr nie. Naopak, k neutralite aj za cenu poklesu životnej úrovne by sa priklonilo 41,1 percenta opýtaných. Konkrétne 14,9 percenta uviedlo, že určite áno, 9,2 percenta, že áno a ďalších 17 percent respondentov, že skôr áno.Respondenti v rámci prieskumu dostali aj otázku, či by sa Slovensko malo stať súčasťou Ruskej federácie. Na túto otázku negatívne odpovedalo 85,9 percenta opýtaných, konkrétne 69,7 percenta odpovedalo, že určite nie, 6,9 percenta nie a 9,3 percenta skôr nie. Naopak, s pripojením by podľa prieskumu súhlasilo 14,1 percenta respondentov. Určite áno odpovedalo 2,9 percenta, áno uviedli tri percentá a skôr áno 8,2 percenta opýtaných.„Prieskum nám odhalil, že pokiaľ ide o perspektívne pripojenie Slovenska k Ruskej federácii, aj vojenskú neutralitu, odmietavejšie stanovisko má viac mužov ako žien, viac občanov miest oproti vidieku, viac vysokoškolsky vzdelaných oproti respondentom so základným, resp. učňovským vzdelaním, a tiež viac nadpriemerne zarábajúcich, ako tí s príjmom pod národným priemerom,” uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus Zaujímavosťou prieskumu podľa neho bolo, že najnegatívnejšie boli myšlienke Slovenska ako súčasti Ruska naklonení respondenti zo Žilinského kraja. Avšak práve tí istí respondenti najviac spomedzi všetkých krajov podporovali myšlienku vojenskej neutrality Slovenska.„Rovnako to vyznelo aj v prípade respondentov na dôchodku. Tí v tomto prieskume vyšli ako najväčší odporcovia myšlienky pripojenia sa Slovenska k Rusku. V protiklade k študentom a nezamestnaným, ktorí túto alternatívu pripúšťajú najviac. Zároveň je však tá istá skupina dôchodcov spolu s respondentmi, ktorí sú aktuálne na rodičovskej, resp. materskej dovolenke, najväčšími podporovateľmi vojenskej neutrality Slovenska,” doplnil Klus.