Letná turistická sezóna si vyžiadala 16 životov, podľa horských záchranárov mierne poklesla i úrazovosť

HZS

Slováci dali prednosť horám pred zahraničím

HZS

Počet volaní vzrástol len nepatrne

HZS

HZS

HZS

Aplikácia HZS sa dočkala vylepšenia

HZS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské hory si počas letnej turistickej sezóny vyžiadali šestnásť ľudských životov, išlo prevažne o zlyhanie životných funkcií. Vlani v nich počas rovnakého obdobia zahynulo 22 ľudí. Vyplýva to z bilancie, ktorú zverejnila Horská záchranná služba ().Ako ďalej informovala, mierne poklesla aj úrazovosť v horách. Celkovo zasahovali záchranári od 1. júna do konca októbra 478-krát, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 pokles o zhruba sedem percent. Najviac zásahov mali vo Vysokých Tatrách, a to 159-krát. Za nimi nasleduje Veľká a Malá Fatra.Čo sa zranení týka, prevládali ľahšie a stredne ťažké poranenia končatín a vyčerpania, prevažne na turisticky značených chodníkoch. Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet srdcových zlyhaní s následnou potrebou resuscitácie z 10 na 15.Podľa horských záchranárov sa aj tohtoročná letná sezóna niesla v duchu protipandemických opatrení. Množstvo Slovákov dalo aj v tomto roku prednosť našim horám pred zahraničnou dovolenkou.„Tento rok sme počas letnej sezóny, vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu a miernejšie opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID -19, zaznamenali zvýšený pohyb zahraničných turistov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, ale aj Nemecka a Rakúska,“ zhodnotilaNajpočetnejšou skupinou návštevníkov hôr tak ostávajú za posledné roky Slováci. Počas letnej sezóny potrebovalo pomoc horských záchranárov 332 z nich. Za nimi nasledujú českí turisti s celkovým počtom 37 úrazov a turisti z Poľska, ktorých úrazovosť oproti minulému roku klesla na 31.Operačné stredisko tiesňového volania prijalo od júna do konca októbra celkovo 582 tiesňových volaní. Oproti minulému roku to prestavuje len nepatrný nárast o 1,5 percenta. Najviac žiadostí o pomoc bolo prijatých prostredníctvom tiesňovej linky 18300, nasledujú žiadosti o pomoc prijaté prostredníctvom tiesňovej linky 112 a potom 155.„Nie vo všetkých prípadoch bol potrebný výjazd záchranárov. Volajúcim vedeli operátorihlavne pri zablúdení pomôcť aj telefonickou navigáciou za pomoci lokalizačného linku či Aplikácie, ktorú užívatelia postupne častejšie začínajú využívať aj na privolanie pomoci,“ doplnilaV auguste bola po vyše roku od uvedenia do užívania Aplikáciepredstavená jej nová vylepšená verzia spolu s portálom pre operátorov tiesňovej linky. Významným spôsobom podľa záchranárov uľahčí lokalizáciu a prípadnú potrebnú navigáciu volajúceho aj bez potreby nainštalovania aplikácie do mobilného zariadenia.Ďalej operátorovi ponúka možnosť zahájiť s volajúcim online chat, prostredníctvom ktorého je možné posielať napríklad fotografie z miesta nehody, alebo konkrétnych zranení.