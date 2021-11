Reforma súdnej mapy ovplyvní aj niektoré úlohy Zboru väzenskej a justičnej stráže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Schválenie reformy súdnej mapy ovplyvní plnenie niektorých úloh Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Príslušníci ZVJS zabezpečujú okrem iného aj eskorty obvinených a odsúdených na konanie na súde a konanie na prokuratúre, starajú sa o poriadok a bezpečnosť v objektoch súdu, prokuratúry, súdnej rady a na Ministerstve spravodlivosti SR.Zbor však nevie, do akej miery reforma súdnej mapy ovplyvní jeho povinnosti, keďže doposiaľ nie je schválená ani jedna z prezentovaných verzií reformy súdnej mapy. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci úseku koordinácie a styku s verejnosťou ZVJS Alexander Balucha.Zbor zdôraznil, že aj v prípade schválenia reformy súdnej mapy budú naďalej zabezpečovať všetky úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona. Balucha doplnil, že ZVJS úzko spolupracuje so súdmi, napríklad pri riešení zabezpečenia nerušeného priebehu konania v nich. Zbor sa však bude problematikou prípadnej reorganizácie justičnej stráže zaoberať až po oficiálnom schválení niektorej z prezentovaných verzií súdnej mapy.„Pričom bude prihliadať na nové súdne obvody, ktoré by mali byť navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov a identít,“ dodal Balucha.