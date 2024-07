Letné cestovanie so Železničnou spoločnosťou Slovensko je tu

Pridajte sa k miliónom cestujúcich, ktorí každé leto objavujú krásy Slovenska



Využite ponuku týždenných alebo mesačných lístkov, ktoré platia iba v lete



TIP:

Viac o lístkoch SLOVAK:







Typ lístka

Platnosť

Cieľová skupina

Cena s DPH





SLOVAK TÝŽDEŇ

7 dní





plne platiaci cestujúci



(totožnosť sa preukazuje občianskym/vodičským preukazom alebo cestovným pasom)

29 eur





SLOVAK KLASIK 26+

31 dní

osoba od 26 rokov

49 eur





Držiteľ preukazu KLASIK





SLOVAK JUNIOR -26

31 dní

osoba do 26 rokov

29 eur





Držiteľ preukazu JUNIOR







Poznámky:



Lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred začiatkom platnosti so sankciou 10 %. (Lístok zakúpený v e-shope ZSSK je možné vrátiť iba online a v prípade využitia ZSSK ID vám sankciu dopravca poukáže do ZSSK ID ako bonusový kredit).



Za čiastočne využité lístky sa náhrada neposkytuje.



3.7.2024 (SITA.sk) -Naplánujte si dovolenku na Slovensku a spoznajte počas leta rôznorodé prírodné zákutia či historické pamiatky. Navštívte zaujímavé podujatia alebo akvaparky a rozcestujte sa ekologickou dopravou, vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko. Cez leto ušetríte s populárnou letnou ponukou celosieťových cestovných lístkov SLOVAK. Za zvýhodnené ceny môžete cestovať počas celých letných prázdnin do 31. augusta. Nezabudnite, že každý vlak môže byť výletný vlak!Výhodou je, že čím viac cestujete, tým viac ušetríte! Za týždenný alebo mesačný lístok zaplatíte raz a potom môžete neobmedzene cestovať vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko v 2. vozňovej triede na celom Slovensku. Minulý rok túto možnosť využilo až 3 000 spokojných zákazníkov.Okrem lístkov SLOVAK podporia domáci cestovný ruch aj sezónne posilnené vlaky, ktoré v letných mesiacoch dopĺňajú štandardné spoje v cestovnom poriadku a motivujú k spoznávaniu krás Slovenska. Kam všade vás tieto vlaky dopravia nájdete na webe Železničnej spoločnosti Slovensko. "Cestovanie vlakom ponúka pohodlie, bezpečnosť, šetrnosť k životnému prostrediu, možnosť vyhnúť sa dopravným zápcham a využiť čas na relaxáciu alebo prácu. Vlani sme v letných mesiacoch prepravili celkom 18,6 milióna cestujúcich, čo predstavuje nárast oproti predošlej letnej sezóne o približne 5 %. Najvyťaženejšími úsekmi aj počas prázdnin sú už tradične úseky okolo krajských miest a hlavného mesta Bratislavy. V roku 2023 sme počas letnej sezóny vypravili viacero sezónnych spojení, ktoré zvýšili atraktivitu železničnej dopravy nielen pri pravidelných cestách, ale aj pri objavovaní nových miest, či už obľubujete kúpele, turistiku, históriu alebo spoznávanie regiónov. V roku 2024 pokračujeme vo vytvorenej tradícii a k pravidelným vlakom zavádzame sezónne spojenia výletných vlakov do vyhľadávaných lokalít ako sú Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa a tradične aj do oblastí v Slovenskom raji a vo Vysokých Tatrách,” hovorí generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa.Na webovej stránke ZSSK nájdete tipy na výlety po celom Slovensku. Nechajte sa uniesť krásou našej krajiny, zachyťte tie najkrajšie momenty na fotografii a pošlite ich Železničnej spoločnosti Slovensko v rámci súťaže ZSSKvelé zábery Lístky SLOVAK sú sieťové lístky platné 7 alebo 31 dní vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko. Cena nezahŕňa miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, SC príplatok a doplatok do 1. triedy. Pri ceste v IC vlaku je potrebné dokúpiť IC doplatok s miestom.Zakúpiť lístky si môžete v ktorejkoľvek pokladnici Železničnej spoločnosti alebo pohodlne online na stránke zssk.sk . Za lístok môžete platiť kreditom zo zákazníckeho konta ZSSK ID s možnosťou uplatnenia zľavy vo forme bonusového kreditu.Viac informácií o ponuke SLOVAK nájdete na webe Železničnej spoločnosti Slovensko Informačný servis