Letné kino na známej bratislavskej pláži otvorí Bohemian Rhapsody

Bratislava 6. júla (TASR) – Oscarom ocenené hudobné filmy otvoria i ukončia v poradí 9. sezónu Letného kina Bažant Kinematograf na Magio pláži v Bratislave. V nedeľu (7. 7.) päťtýždňovú filmovú seansu pod hviezdnou oblohou odštartuje titul Bohemian Rhapsody, 12. augusta bude zasa finále patriť filmu Zrodila sa hviezda s Oscarom za najlepšiu pôvodnú pieseň k filmu, a to Shallow od Lady Gaga. O premietaniach, ktoré sa budú konať od soboty do stredy so začiatkom o 21.00 h, respektíve po zotmení, informovali organizátori festivalu.uviedla koordinátorka projektu Ľubica Orechovská.Pripomenula, že zo slovenských a českých filmov posledného obdobia sa v programe aj s hosťami predstavia tituly Ostrým nožom, dokument King Skate či Loli paradička a Hodinárov učeň, posledné dva v slávnostnej predpremiére pred vstupom do slovenských kín.dodala OrechovskáZo zahraničnej kinematografie to budú distribučné aj festivalové tituly, medzi nimi napríklad najnovší film Paola Sorrentina Oni a Silvio či snímka Trénerova dcéra v špeciálnom uvedení na Slovensku v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave.Bažant kinematograf zavíta v tomto roku do 30 slovenských miest, podrobný rozpis premietaní i informácie o filmoch možno nájsť na stránke projektu.