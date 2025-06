Letné prázdniny môžu byť nebezpečné aj online. NBÚ radí, ako ochrániť deti pred nástrahami internetu

V hrách aj na sociálnych sieťach číhajú nevhodné obsahy

Ako zabrániť zneužitiu údajov a zbytočným nákupom

Kyberšikana môže zanechať vážne následky

Ochranu poskytne nastavenie súkromia a dôslednosť

29.6.2025 (SITA.sk) - Nevhodný obsah, podvody či online predátori. To všetko môže čakať na deti, ktoré budú počas letných prázdnin často tráviť čas bez dozoru rodičov. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) preto prináša rady, ako ochrániť deti v online priestore a upozornil na riziká. Podľa NBÚ je kľúčovým krokom k bezpečnému letu otvorená rodinná komunikácia.„Rozprávajte sa s deťmi o tom, aké aplikácie, hry a sociálne siete používajú. Je dôležité rozumieť, aké riziká hrozia na platformách,“ odporučil úrad. Ako upozornil, veľa voľného času môže deti ťahať za počítač alebo k mobilu, treba však myslieť na to, že aj tam na ne čakajú nástrahy.„Deti sa pri hraní hier (napríklad Fortnite, Minecraft , Roblox) a na sociálnych sieťach môžu stretnúť s násilím, vulgarizmami či obsahom pre dospelých," priblížil NBÚ. V tejto súvislosti preto odporúča nastaviť rodičovskú kontrolu a filtráciu obsahu, napríklad prostredníctvom rodinného párovania a vekových obmedzení v hrách. „Dôležité je zaujímať sa o to, čo dieťa robí. Pravidelne sa rozprávajte aj o tom, aké videá sleduje alebo aké hry hrá. Otvorene hovorte o tom, čo robí a čo je vhodné," doplnil NBÚ.Rizikové sú podľa NBÚ aj hry, ktoré deti lákajú na nákupy virtuálnych predmetov, ako napríklad skinov či herných mien. Na sociálnych sieťach zase môžu natrafiť na falošné súťaže, ktoré žiadajú osobné údaje či platby za „výhru“. V prípade, že by deti na takéto podvody naleteli, minú peniaze alebo poskytnú svoje údaje podvodníkom, ktorí to môžu zneužiť.„Pri hrách pomôže, ak v nastaveniach zariadenia (napríklad PlayStation, App Store, Google Play) vypnete možnosť nákupov v aplikáciách. Ak dieťa potrebuje niečo kúpiť, motivujte ho, aby prišlo za vami a použite jednorazovú virtuálnu kartu s obmedzeným kreditom," radí NBÚ.Ak ide o internetové súťaže, je potrebné deti učiť, aby sa najskôr poradili s rodičmi pred tým, než sa do nejakej zapoja. „Učte ich, aby ignorovali také, ktoré žiadajú osobné údaje," apeluje NBÚ. Rodičom pri overovaní súťaží môže pomôcť kontrola pravosti ponúk na oficiálnych stránkach.Úrad ďalej upozornil aj na takzvaných online predátorov. Ako podotkol, v online svete využíva anonymitu nespočetne veľa ľudí, NBÚ preto pripomína, že útočníci sa môžu vydávať za rovesníkov v hrách alebo na sociálnych sieťach, aby získali dôveru detí a manipulovali ich, prípadne získali osobné údaje.„Aj v tomto prípade je najdôležitejšie, aby vám deti dôverovali a aby vedeli, aké nástrahy na ne môžu číhať. Vzdelávajte ich a vysvetlite im, že nemajú komunikovať s neznámymi a tiež nemajú zdieľali svoje fotografie, videá či osobné informácie. Deti učte, ako nahlásiť a blokovať podozrivé účty alebo správy na platformách," odporúča NBÚ. Súčasne, všade, kde je to možné, je potrebné vypnúť chaty s neznámymi osobami v hrách a súkromné správy na sociálnych sieťach od nepovolených používateľov.Rozšíreným problémom súčasnosti je aj kyberšikana . NBÚ zdôraznil, že herné platformy ani sociálne siete nie sú pre deti bezpečným prostredím. Môžu na nich totiž čeliť urážkam či šikane od iných hráčov a používateľov, čo môže mať vážne psychické následky.„Veďte deti k tomu, aby vám okamžite povedali, ak ich niekto bude obťažovať alebo urážať. Takéhoto používateľa aj spoločne nahláste. Platformám nastavte súkromie tak, aby aktivity dieťaťa videli len povolení používatelia," doplnil NBÚ.Úrad ďalej vysvetlil, že deti môžu na internete zdielať citlivé údaje aj neúmyselne.Ide najmä o meno, adresu, školu alebo fotografie. Tieto údaje môžu útočníci zneužiť na krádež identity či vydieranie. Podľa slov NBÚ je ochranou v tomto prípade dobré nastavenie súkromia.„Uistite sa, že profily na sociálnych sieťach a herných platformách sú súkromné a viditeľné iba pre priateľov. Pred tým, ako dieťa zverejnení video alebo fotografiu, skontrolujte, či neobsahujú osobné údaje alebo údaje o polohe a či nemôžu pokaziť jeho dobré meno," radí NBÚ, podľa ktorého je súčasne dôležité deťom vysvetliť, prečo nesmú zdielať informácie ako adresa, škola či rodinné detaily.Ďalšími rizikami, na ktoré úrad upozornil sú podvody a vírusy. „Keď deti hrajú hry alebo používajú sociálne siete, je normálne, že chcú dosahovať čo najlepšie výsledky. Naletieť preto môžu podvodníkom, ktorí ich lákajú na herné predmety zadarmo, skiny alebo sledovateľov cez podozrivé odkazy, ktoré vám môžu do zariadenia nainštalovať škodlivý softvér alebo ukradnúť údaje," vysvetlil NBÚ, podľa ktorého je v tomto smere dôležité dobre zabezpečiť zariadenia.Základom je pritom kvalitný antivírus. „Okrem toho sa zamerajte aj na kontrolu stiahnutých súborov a skontrolujte aj to, aké aplikácie alebo súbory si deti sťahujú a povoľte iba dôveryhodné zdroje. Učte deti rozpoznať podvody. Vysvetlite im, ako vyzerajú podozrivé odkazy, a prečo nemajú klikať na lákavé ponuky," uzavrel NBÚ.