Pellegrini poslal list ministrovi vnútra: Petície sú ľahko zneužiteľné, treba zmenu pravidiel aj kontroly podpisov

Prezident Peter Pellegrini sa obrátil listom na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) v súvislosti s petíciami na vypísanie referenda. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 , v reakcii na nedávnu petíciu na vypísanie referenda Pellegrini poukázal, že v súčasnosti stačia pod petíciu len údaje, ktoré sú dostupné častokrát na internete, ako meno a adresa. Porovnal to so zberom podpisov pri zakladaní politickej strany, kde je potrebné aj číslo občianskeho preukazu, ktoré ale už verejne dostupné nie je.Dnes Kancelária prezidenta SR nemá právo skúmať pravosť podpisov. Spomenul, že boli hárky, kde nebola ani ryha z pera, dodal, že v prípade jedného konkrétneho mesta podpísalo petičné hárky všetkých 10-tisíc oprávnených voličov z tejto samosprávy,Zatiaľ má Pellegrini len ústnu odpoveď, podľa ktorej sa tým budú na ministerstve zaoberať. Naznačil aj možnosť zmeny trestného zákona, kde by sa pridalo falšovanie podpisov pod petíciu.