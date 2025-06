Letné večery s Gin Mare. Preneste sa jedným dúškom na stredomorské pobrežie

Mare Tonic, stredomorská klasika s twistom rozmarínu



27.6.2025 (SITA.sk) - Gin Mare, prémiový gin vás v jednom dúšku prenesie do Stredomoria. Snúbi v sebe totiž to najlepšie zo stredomorskej gastronómie aj životného štýlu. Vo svojom jedinečnom aromatickom profile ponúka bylinné a slané tóny, tak charakteristické pre tieto oblasti. S jeho komplexnou chuťou a vôňou môžete experimentovať a vytvoriť si vlastné letné koktaily plné stredomorskej atmosféry.Podľa Robyn Evans, globálnej ambasádorky značky Gin Mare, prináša gin do každého kokteilu stredomorskú atmosféru: "Gin Mare je výnimočný svojou chuťou a vôňou, ktorá vás okamžite prenesie na pobrežie Stredomoria. Jeho jedinečný charakter vynikne ako v klasických kokteiloch, tak aj v originálnych kombináciách."Objavte s nami tri jednoduché recepty, ktoré vám prinesú chuť leta priamo do pohára:Osviežujúca kombinácia citrusového pomaranča a voňavého rozmarínu podčiarkuje slano-bylinný charakter ginu Gin Mare. Tento koktail je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý, ale pritom chuťovo bohatý drink, v ktorom vynikne autentická stredomorská atmosféra.Ingrediencie:Postup:Copa glass naplníme ľadom, pridáme 1diel Gin Mare a 3 diely prémiového tonicu, ozdobíme osminkou pomaranča a stonkou rozmarínu.Tip: Namiesto 1/8 pomaranča môžete použiť aj čerstvú kôru. Pred vložením do pohára ju zľahka stlačte nad drinkom, aby sa uvoľnili esencie, ktoré dodajú kokteilu svieži a aromatický charakter.Kombinácia bylinných tónov čerstvej bazalky s citrusovou sviežosťou limetky vytvára harmonickú chuťovú paletu. Gin Mare dodáva kokteilu slano-bylinný profil. Je tak ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú ľahký a zároveň chuťovo výrazný drink, ktorý osvieži počas horúcich letných dní.Ingrediencie:Postup:Long pohár naplníme ľadom, pridáme 1 diel Gin Mare a 3 diely bazalkovej malinovky, ozdobíme osminkou čerstvej limetky a bazalkou.Tento drink prináša pikantné osvieženie vďaka zázvorovému pivu, ktoré sa snúbi s bylinným a slaným profilom. Doplnený o šťavu z čerstvej limetky a o lístky bazalky vytvára harmonickú kombináciu chutí. Mare Mule je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú výrazný koktail s nádychom exotiky.Ingrediencie:Postup:Hrnček naplníme ľadom, pridáme 1 diel Gin Mare a 3 diely zázvorového piva, vytlačíme štvrtku čerstvej limetky a ozdobíme bazalkou.Pred pridaním bazalky do kokteilu ju jemne premiešajte v dlaniach. Uvoľníte tým jej esencie, ktoré obohatia drink o intenzívnejšiu bylinnú arómu.Nechajte sa uniesť stredomorskou atmosférou a vychutnajte si leto s Gin Mare. Pre viac informácií navštívte www.ginmare.com Informačný servis