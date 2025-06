Ministerstvo vnútra plánuje zabezpečiť tri ťažké vrtuľníky pre zásahové, záchranné a hasičské operácie

Obstaranie viacerých vrtuľníkov

Súčasný stav je nevyhovujúci

Ministerstvo plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu

27.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra pripravuje verejné obstarávanie na dodávku troch ťažkých vrtuľníkov pre zásahové, záchranné a hasičské operácie. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, posilnenie v súčasnosti nedostatočných vrtuľníkových kapacít letky ministerstva vnútra a Hasičského a záchranného zboru vyplýva z dlhodobého plánu rozvoja, ktorý minulý rok schválila vláda.Okrem zlepšenia akcieschopnosti reagovať na požiare, pátracie akcie či núdzové evakuácie je podľa ministerstva potrebné reagovať na požiadavky programu rescEU, z ktorého už získali grant 36,6 milióna eur na nákup jedného vrtuľníka. Zároveň rezort predložil ďalšiu žiadosť o grant na obstaranie rovnakého typu vrtuľníka.„Obstaranie viacerých vrtuľníkov je nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti kapacít programu rescEU počas celej doby ich prevádzky, ako aj na pokrytie prípadnej nedostupnosti niektorého zo strojov – napríklad z dôvodu údržby, poruchy alebo jeho nasadenia v krízovej situácii. Vytvorením flotily sa zároveň zabezpečí potrebná operačná flexibilita a schopnosť nasadenia, a to nielen na území Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie . V opačnom prípade hrozí obmedzenie akcieschopnosti zásahových zložiek pri hasení požiarov, pátracích a záchranných operáciách," zdôraznilo ministerstvo vnútra.Súčasný technický a kapacitný stav svojej vrtuľníkovej flotily rezort vnútra hodnotí ako nevyhovujúci. „V dôsledku sankcií Európskej únie voči Ruskej federácii a recipročných opatrení z ruskej strany boli z prevádzky vyradené obidva stroje typu Mi-171E. Letecký útvar ministerstva vnútra v súčasnosti disponuje len dvoma strojmi – vrtuľníkom Bell 429 a vrtuľníkom AW 189. Ani jeden z nich pritom nespĺňa technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, napríklad minimálne tritisíc-litrovú kapacitu hasiaceho vaku," vysvetlil rezort s tým, že bez modernizácie by Slovensko nedokázalo efektívne plniť záväzky v rámci európskej civilnej ochrany.„Obmedzila by sa jeho schopnosť zapojiť sa do medzinárodnej koordinácie zásahov, v čom má naša krajina veľmi dobré renomé," skonštatovalo ministerstvo.Rezort v tejto súvislosti plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu, ktorá umožní rokovať o cene pri každej objednávke vrtuľníka, a zároveň nezaväzuje k žiadnemu nákupu, napríklad v prípade nedostatku financií z rozpočtu či zdrojov EÚ.„Na základe požiadaviek je predpokladaná cena jedného vrtuľníka 28,4 milióna eur, pričom táto suma zahŕňa aj predprípravu na integráciu špeciálnej výbavy na plnenie úloh civilnej ochrany v rámci mechanizmu rescEU v hodnote 800-tisíc eur," uviedlo ministerstvo.Zároveň doplnilo, že okrem základných cien vrtuľníkov budú v rámcovej dohode upravené dodávky špeciálnej výbavy v hodnote takmer deväť miliónov eur, dodatočné služby ako výcvik, technická a logistická podpora v hodnote 5,6 milióna eur, ako aj dodávky nepovinnej výbavy za 900-tisíc eur. „Zámerom je zabezpečiť flexibilitu a možnosť pokryť všetky potenciálne požiadavky na komplexné dovybavenie vrtuľníkov," dodalo ministerstvo vnútra.