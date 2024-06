Letnú dovolenku si treba dôkladne naplánovať a preveriť aj podmienky pobytu v destinácii, uviedol minister Blanár

Zodpovedné správanie počas pobytu

23.6.2024 (SITA.sk) - Dovolenku v zahraničí si treba dôkladne naplánovať a preveriť podmienky vstupu a pobytu v cieľovej destinácii. Upozorňuje na to ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí . Slováci môžu v prípade potreby počas dovoleniek alebo pobytu v zahraničí využiť asistenčné služby či konzulárnu pomoc rezortu zahraničia.„Slovensko má na celom svete 74 konzulárnych pracovísk, ktoré za minulý rok vybavili štvrť milióna rôznych požiadaviek od našich občanov. Rovnako tento rok sme pripravení poskytovať konzulárnu pomoc, pokiaľ sa Slováci v zahraničí dostanú do ťažkostí,“ uviedol minister zahraničných vecí Zároveň apeluje na občanov, aby sa počas pobytu správali zodpovedne, dodržiavali miestne zvyky a zákony. Zastupiteľské úrady môžu pomôcť pri strate dokladov, nehodách, zdravotných problémoch, a v prípade úmrtí kontaktovaním rodinných príslušníkov a komunikáciou s miestnymi úradmi.Rezort diplomacie odporúča občanom skontrolovať pred vycestovaním aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí.„Ak ľudia vycestujú v rozpore s cestovným odporúčaním 'necestovať' alebo 'opustiť krajinu', musia počítať s tým, že im nebudeme môcť poskytnúť konzulárnu asistenciu v plnom rozsahu, aj keď sa ocitnú v ohrození,“ upozornil Blanár.Občania môžu pred cestou využiť bezplatnú registráciu na webstránke ministerstva alebo si stiahnuť aplikáciu Svetobežka, ktorá poskytuje dôležité informácie a kontakty na zastupiteľské úrady SR. Generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej Igor Pokojný upozorňuje na potrebu kontroly dokladov pred cestou.„Základným krokom je preverenie, či do destinácie, kam plánujeme vycestovať, stačí občiansky preukaz alebo je potrebný pas, prípadne víza,“ zdôraznil Pokojný. Zároveň odporúča mať pri sebe kópiu dokladov a uzavrieť adekvátne cestovné poistenie.