O azyl požiadalo od začiatku roka takmer 80 ľudí, rezort vnútra sa pri príležitosti Svetového dňa utečencov zapojil aj do osláv

Svetový deň utečencov

Plnohodnotní členovia našej spoločnosti

23.6.2024 (SITA.sk) - O azyl požiadalo k 11. júnu tohto roku 73 osôb. Ako informovalo ministerstvo vnútra , najčastejšími žiadateľmi boli Ukrajinci, Afganci a Pakistanci.V uplynulom roku požiadalo o azyl 416 osôb, najviac žiadostí si podali Turci, Bangladéšania a Afganci. K 5. máju 2024 požiadalo o dočasné útočisko takmer 143 300 Ukrajincov. Počet zaniknutých dočasných útočísk je takmer 23 250.Ministerstvo vnútra súčasne informovalo, že migračný úrad rezortu sa v nedeľu pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý sa oficiálne oslavuje 20. júna, aktívne zapojil do jeho osláv. Súčasťou podujatia bol Dáždnikový pochod, ktorý odštartoval z Primaciálneho námestia v Bratislave a bol ukončený na Tyršovom nábreží.Na mieste cieľa pochodu bol umiestnený aj informačný stánok migračného úradu. Návštevníci infostánku sa zaujímali o činnosť migračného úradu, jeho zariadenia a pripravenosť Slovenska na zvládanie migračných vĺn.Informovali sa aj o procedúrach, ktorými prechádzajú žiadatelia o azyl, dôvodoch na poskytnutie medzinárodnej ochrany a dôvodoch, prečo môže byť ochrana zamietnutá. Významným bodom tohtoročných osláv bola návšteva mnohých dám z Ukrajiny, ktoré osobne poďakovali Slovensku za pomoc počas náročných časov.Infostánok navštívili aj bývalí utečenci z Afganistanu a Sýrie, ktorí už získali niektorú z foriem medzinárodnej ochrany a teraz žijú v Bratislave. Rozprávali o svojich skúsenostiach s integráciou do pracovného života, začlenením ich detí do škôl aj výzvach, ktoré prežívajú ako plnohodnotní členovia našej spoločnosti.Infostánok ponúkal aj výrobky pripravované žiadateľmi o azyl z Pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš. Návštevníci si mohli zakúpiť vence, mydielka, náramky, prívesky, záložky do kníh a ochutnať koláče podľa receptov zo Sýrie. K dispozícii boli tiež ukážky malieb a informačné materiály migračného úradu.