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11. júla 2026
Letný kemp s Brodzianskym a koniec. ŠBK Handlová pozastavuje od augusta svoju činnosť
Nebola to práca pre finančný zisk. Bola to práca pre deti, basketbal a pre Handlovú. Vedenie basketbalového klubu ŠBK Handlová prijalo po dôkladnom zvážení jedno z najťažších rozhodnutí v ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Nebola to práca pre finančný zisk. Bola to práca pre deti, basketbal a pre Handlovú.
Vedenie basketbalového klubu ŠBK Handlová prijalo po dôkladnom zvážení jedno z najťažších rozhodnutí v histórii klubu. Po ukončení letných aktivít pozastaví od augusta 2026 svoju športovú činnosť na neurčité obdobie.
"Nejde o rozhodnutie jedného dňa ani jedného človeka. Predchádzali mu dlhé mesiace premýšľania, množstvo rozhovorov a úprimná snaha nájsť riešenie, ktoré by umožnilo pokračovať v práci, ktorú sme celé roky robili s presvedčením a zo srdca," napísalo vedenie klubu na sociálnych sieťach aj klubovom webe ŠKB Handlová.
ŠBK Handlová je už 25 rokov súčasťou športového života v Handlovej. Najmä posledných 12 rokov tam budovali klub, ktorý sa stal miestom športového aj osobnostného rastu stoviek detí.
"Všetko, čo sa podarilo vytvoriť, vznikalo popri našich zamestnaniach, vo voľnom čase, počas večerov, víkendov, sviatkov aj prázdnin. Nebola to práca pre finančný zisk. Bola to práca pre deti, basketbal a pre Handlovú. Počas uplynulých rokov prešli naším klubom stovky mladých basketbalistov. Pravidelne sme sa predstavovali na finálových turnajoch majstrovstiev Slovenska vo viacerých vekových kategóriách, získali sme historický medailový úspech v stredoeurópskej súťaži, organizovali medzinárodné basketbalové kempy s účasťou detí zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí naši odchovanci sa stali reprezentantmi Slovenska alebo pokračovali vo svojej športovej kariére doma aj v zahraničí," napísali Handlovčania.
Ešte pred pár dňami ŠBK Handlová pre deti zorganizoval 12. ročník Summer Campu, ktorý bol výnimočný. Zavítal tam aj jeden z najlepších slovenských basketbalistov súčasnosti Vladimír Brodziansky.
"Spoločný tréning, prihrávky od reprezentanta Slovenska, cenné rady z profesionálnej kariéry či inšpiratívna beseda o tom, že sa netreba vzdať svojich snov ani vtedy, keď vám ostatní neveria. Presne takéto momenty robia náš Summer Camp výnimočným," radi sa pochválili v Handlovej.
Podnetov na pozastavenie činnosti klubu bolo hneď niekoľko.
"Ukončila sa dlhoročná spolupráca so športovými triedami, zmenili sa podmienky, v ktorých klub pôsobil, a postupne sa rozpadol systém spolupráce, ktorý naši tréneri dlhé roky pomáhali budovať. V čase prijatia tohto rozhodnutia zároveň ešte nebol známy výsledok výberového procesu týkajúceho sa ďalšej spolupráce školy v oblasti basketbalu," skonštatovali Handlovčania na webe sbkha.sk.
Podľa nich dôležitú úlohu v rozhodnutí zohral aj vznik novej basketbalovej akadémie v meste Handlová.
"Rešpektujeme právo každého vytvárať nové projekty a rozvíjať basketbal v našom meste. Zároveň sme presvedčení, že v podmienkach Handlovej bude existencia dvoch mládežníckych basketbalových klubov predstavovať veľkú výzvu pre celú basketbalovú komunitu. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností sme dospeli k záveru, že nechceme viesť boj o hráčov ani vytvárať ďalšie napätie. Našou prioritou vždy boli a zostávajú deti. Preto umožníme všetkým hráčom bezplatný prestup do klubu podľa rozhodnutia rodičov a poskytneme maximálnu súčinnosť, aby mohli bez problémov pokračovať vo svojej športovej ceste," doplnili zástupcovia ŠBK Handlová.
Zdroj: SITA.sk - Letný kemp s Brodzianskym a koniec. ŠBK Handlová pozastavuje od augusta svoju činnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Vedenie basketbalového klubu ŠBK Handlová prijalo po dôkladnom zvážení jedno z najťažších rozhodnutí v histórii klubu. Po ukončení letných aktivít pozastaví od augusta 2026 svoju športovú činnosť na neurčité obdobie.
"Nejde o rozhodnutie jedného dňa ani jedného človeka. Predchádzali mu dlhé mesiace premýšľania, množstvo rozhovorov a úprimná snaha nájsť riešenie, ktoré by umožnilo pokračovať v práci, ktorú sme celé roky robili s presvedčením a zo srdca," napísalo vedenie klubu na sociálnych sieťach aj klubovom webe ŠKB Handlová.
ŠBK Handlová je už 25 rokov súčasťou športového života v Handlovej. Najmä posledných 12 rokov tam budovali klub, ktorý sa stal miestom športového aj osobnostného rastu stoviek detí.
Množstvo úspechov
"Všetko, čo sa podarilo vytvoriť, vznikalo popri našich zamestnaniach, vo voľnom čase, počas večerov, víkendov, sviatkov aj prázdnin. Nebola to práca pre finančný zisk. Bola to práca pre deti, basketbal a pre Handlovú. Počas uplynulých rokov prešli naším klubom stovky mladých basketbalistov. Pravidelne sme sa predstavovali na finálových turnajoch majstrovstiev Slovenska vo viacerých vekových kategóriách, získali sme historický medailový úspech v stredoeurópskej súťaži, organizovali medzinárodné basketbalové kempy s účasťou detí zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí naši odchovanci sa stali reprezentantmi Slovenska alebo pokračovali vo svojej športovej kariére doma aj v zahraničí," napísali Handlovčania.
Vydarený Summer Camp
Ešte pred pár dňami ŠBK Handlová pre deti zorganizoval 12. ročník Summer Campu, ktorý bol výnimočný. Zavítal tam aj jeden z najlepších slovenských basketbalistov súčasnosti Vladimír Brodziansky.
"Spoločný tréning, prihrávky od reprezentanta Slovenska, cenné rady z profesionálnej kariéry či inšpiratívna beseda o tom, že sa netreba vzdať svojich snov ani vtedy, keď vám ostatní neveria. Presne takéto momenty robia náš Summer Camp výnimočným," radi sa pochválili v Handlovej.
Podnetov na pozastavenie činnosti klubu bolo hneď niekoľko.
Rozpadol sa systém
"Ukončila sa dlhoročná spolupráca so športovými triedami, zmenili sa podmienky, v ktorých klub pôsobil, a postupne sa rozpadol systém spolupráce, ktorý naši tréneri dlhé roky pomáhali budovať. V čase prijatia tohto rozhodnutia zároveň ešte nebol známy výsledok výberového procesu týkajúceho sa ďalšej spolupráce školy v oblasti basketbalu," skonštatovali Handlovčania na webe sbkha.sk.
Dôkladne zváženie situácie
Podľa nich dôležitú úlohu v rozhodnutí zohral aj vznik novej basketbalovej akadémie v meste Handlová.
"Rešpektujeme právo každého vytvárať nové projekty a rozvíjať basketbal v našom meste. Zároveň sme presvedčení, že v podmienkach Handlovej bude existencia dvoch mládežníckych basketbalových klubov predstavovať veľkú výzvu pre celú basketbalovú komunitu. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností sme dospeli k záveru, že nechceme viesť boj o hráčov ani vytvárať ďalšie napätie. Našou prioritou vždy boli a zostávajú deti. Preto umožníme všetkým hráčom bezplatný prestup do klubu podľa rozhodnutia rodičov a poskytneme maximálnu súčinnosť, aby mohli bez problémov pokračovať vo svojej športovej ceste," doplnili zástupcovia ŠBK Handlová.
Zdroj: SITA.sk - Letný kemp s Brodzianskym a koniec. ŠBK Handlová pozastavuje od augusta svoju činnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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