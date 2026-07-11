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11. júla 2026
Nič sa nezmení? Nový tréner Jesus nemá problém osloviť Cristiana Rolanda do národného tímu Portugalska
Cristiano Ronaldo bude zrejme naďalej pokračovať v národnom tíme Portugalska. Jorge Jesus je nástupca Roberta Martíneza na pozícii trénera portugalskej futbalovej reprezentácie. Podpísal štvorročný ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Cristiano Ronaldo bude zrejme naďalej pokračovať v národnom tíme Portugalska.
Jorge Jesus je nástupca Roberta Martíneza na pozícii trénera portugalskej futbalovej reprezentácie. Podpísal štvorročný kontrakt do konca MS 2030.
Skúsený 71-ročný manažér sa zároveň poponáhľal s tvrdením, že Cristiano Ronaldo je pre neho naďalej hráč, ktorého bude kontaktovať pre potreby reprezentácie.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo po rozlúčke Portugalska so svetovým šampionátom v Severnej Amerike už v osemfinále po prehre so Španielskom (0:1) vyhlásil, že to boli jeho posledné majstrovstvá sveta. Na druhej strane však nepotvrdil, že končí v národnom tíme Portugalska.
"Pokiaľ bude hrať a bude v dobrej kondícii a forme, vyberiem si ho v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré považujem za najlepšie pre národný tím,“ povedal Jesus novinárom.
Zároveň doplnil, že s Ronaldom ešte nehovoril, ale že budú diskutovať o budúcnosti bývalej hviezdy Manchestru United a Realu Madrid.
"Ešte som nehovoril s Crisom, ale môžem potvrdiť, že on nikdy nebude problém pre národný tím. Ani pre národný tím, ani pre mňa. Cris je symbol portugalského futbalu a tiež symbol národného tímu. A navždy ním aj zostane," vysvetlil.
Jesus trénoval päťnásobného víťaza Ballon d'Or Ronalda v Al-Nassr a spoločne doviedol klub k titulu v saudskej Pro League.
"Viem, že Ronaldo chce naďalej hrať v Al-Nassr, Bola radosť tam s ním spolupracovať. Porozprávame sa medzi sebou o tom, čo chce robiť s budúcnosťou svojej kariéry," dodal Jesus.
Zdroj: SITA.sk - Nič sa nezmení? Nový tréner Jesus nemá problém osloviť Cristiana Rolanda do národného tímu Portugalska © SITA Všetky práva vyhradené.
Jorge Jesus je nástupca Roberta Martíneza na pozícii trénera portugalskej futbalovej reprezentácie. Podpísal štvorročný kontrakt do konca MS 2030.
Skúsený 71-ročný manažér sa zároveň poponáhľal s tvrdením, že Cristiano Ronaldo je pre neho naďalej hráč, ktorého bude kontaktovať pre potreby reprezentácie.
Stále bude vítaný
Štyridsaťjedenročný Ronaldo po rozlúčke Portugalska so svetovým šampionátom v Severnej Amerike už v osemfinále po prehre so Španielskom (0:1) vyhlásil, že to boli jeho posledné majstrovstvá sveta. Na druhej strane však nepotvrdil, že končí v národnom tíme Portugalska.
"Pokiaľ bude hrať a bude v dobrej kondícii a forme, vyberiem si ho v rámci určitých limitov a za podmienok, ktoré považujem za najlepšie pre národný tím,“ povedal Jesus novinárom.
Ešte spolu nehovorili
Zároveň doplnil, že s Ronaldom ešte nehovoril, ale že budú diskutovať o budúcnosti bývalej hviezdy Manchestru United a Realu Madrid.
"Ešte som nehovoril s Crisom, ale môžem potvrdiť, že on nikdy nebude problém pre národný tím. Ani pre národný tím, ani pre mňa. Cris je symbol portugalského futbalu a tiež symbol národného tímu. A navždy ním aj zostane," vysvetlil.
Poznajú sa dobre
Jesus trénoval päťnásobného víťaza Ballon d'Or Ronalda v Al-Nassr a spoločne doviedol klub k titulu v saudskej Pro League.
"Viem, že Ronaldo chce naďalej hrať v Al-Nassr, Bola radosť tam s ním spolupracovať. Porozprávame sa medzi sebou o tom, čo chce robiť s budúcnosťou svojej kariéry," dodal Jesus.
Zdroj: SITA.sk - Nič sa nezmení? Nový tréner Jesus nemá problém osloviť Cristiana Rolanda do národného tímu Portugalska © SITA Všetky práva vyhradené.
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