Letný turistický vlak k Dobšinskej ľadovej jaskyni sa osvedčil

Schody vedúce popri ľadovej stene v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. septembra (TASR) – Mimoriadny turistický vlak Ľadový expres spájajúci Košice a Dobšinskú ľadovú jaskyňu mal počas leta veľký úspech. Priamy spoj jazdiaci počas deviatich prázdninových sobôt využilo jedným alebo druhým smerom až 2600 cestujúcich. Informovala o tom v piatok organizácia Košice Región Turizmus, ktorá spoj zriadila v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).Záverečná jazda Ľadového expresu bola 1. septembra vypredaná už niekoľko týždňov vopred. Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej mal Ľadový expres zjednodušiť dostupnosť južnej časti Národného parku Slovenský raj, čo sa podarilo.priblížila.Veľký dopyt zo strany cestujúcich si prakticky po prvej jazde zo 7. júla vyžiadal zdvojnásobenie prepravnej kapacity. Od začiatku až do konca jazdil vlak zaplnený do posledného miesta. Okrem 2000 predaných lístkov, ktoré boli k dispozícii v predpredaji a vzťahovali sa na miesta na sedenie, sa predalo ďalších 600 lístkov na státie priamo vo vlaku.dodala Vargová Jurková. Podľa nej chcú pre budúce leto rokovať o zhustení spoja tak, aby premával nielen v soboty, ale aj nedele. Do úvahy prichádzajú aj podobné turistické spojenia do ďalších lokalít.Ľadový expres vyrážal z košickej železničnej stanice v prázdninové soboty v ranných hodinách. Cestujúci mohli pristupovať v Kysaku a Margecanoch a na výstup si mohli zvoliť zastávky Mlynky, Dedinky, Stratená a Dobšinská ľadová jaskyňa. Ak sa cestujúci chceli vracať do Košíc rovnakým spojom, na turistiku mali v cieľovom mieste k dispozícii viac ako 6,5 hodiny. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku je dobrá dopravná dostupnosť kľúčom k rozvoju Košického kraja.konštatoval Trnka.