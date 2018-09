Turecko a Holandsko normalizujú diplomatické vzťahy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 7. septembra (TASR) - Turecko v piatok vyslalo svojho veľvyslanca do Holandska, ktoré zároveň vrátilo svojho ambasádora do Ankary. Stalo sa tak v rámci dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov, ktoré boli narušené politickými nezhodami.Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva zahraničných vecí.Holandsko a Turecko v júli tohto roku súhlasili s obnovením diplomatických vzťahov, ktoré sa zhoršili vlani na jar, keď Holandsko odmietlo povoliť vstup do krajiny dvom tureckým ministrom. Tí chceli osloviť holandských Turkov pred kontroverzným referendom o posilnení právomocí tureckého prezidenta.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan následne holandskú vládu obvinil za mal znevažujúce poznámky o úlohe holandských vojakov pri masakre v bosnianskej Srebrenici.Turecko sa snaží o zlepšenie vzťahov s krajinami EÚ v čase zostrujúceho sa napätia medzi Ankarou a Washingtonom. Do Holandska by mal ešte v priebehu tohto roka zavítať šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu.