Leto 2020 zaplnilo Kúpele Piešťany slovenskými dovolenkármi

All Inclusive balíky

Nápojové zaujímavosti



1 200 l džúsov



80 kg horúcej čokolády



230 kg kávy



5 500 l vína



14 000 l piva







9300 palaciniek



6700 vydaných zmrzlín v kornútku



6500 hot dogov



6200 fánkov



5000 lievancov



1200 vaflí





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -Vzrástol najmä počet samoplatiacich hostí, ktorí si regeneračný či ozdravný pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch dopriali počas letných mesiacov júl a august."Celkovo po lete pozorujeme 30-percentný nárast podielu slovenských klientov v Kúpeľoch Piešťany, z necelých 60 % na necelých 90 %," uviedol Petr Hlaváč zo spoločnosti Ensana. Svoj vplyv na to mala aj jedinečná novinka vo forme premeny z jedného hotelov all-inclusive prevádzku, ktorá mali Slovákom nahradiť prímorskú dovolenkovú atmosféru.Pred začiatkom letnej sezóny piešťanský Kúpeľný ostrov zareagoval na situáciu, kedy Slováci nepreferovali cestovanie k moru a pripravil unikátnu dovolenkovú alternatívu. V Splendid Ensana Health Spa Hoteli ponúkal pobyty pre celé rodiny aj s deťmi, čo nebýva pre kúpele zvykom. Počas dvoch letných mesiacov (júla a augusta) sa na all-inclusive pobytoch s animátormi vystriedalo viac ako 1400 detí. To predstavovalo viac ako štvrtinu všetkých hostí hotela počas tohto obdobia (viac ako 5000 hostí).Pre vysoký záujem ponecháva sieť Ensana all-inclusive rodinné pobyty s neobmedzeným vstupom do bazéna a animačným programom pre deti počas víkednov a sviatkov vo svojej ponuke až do konca marca 2021. Tiež je možné si zakúpiť aj kúpeľný pobyt s all inclusive službami.Rovnako však prichádza aj s aktuálnou novinkou jesenných balíčkov na posilnenie imunity či regeneráciu dýchacieho systému. Viac informácii a možnosť rezervácie nájdete na webstránke spoločnosti.Počas júla a augusta sa v rámci all-inclusive pobytov v Splendid Ensana Health Spa Hoteli vypilo a minulo:Ďalšie štatistiky:Informačný servis