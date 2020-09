Omše, zápasy a ďalšie hromadné podujatia majú zelenú s obmedzením na počet účastníkov, Mikas nechce „škriepky“

Pred stredajším rokovaním vlády to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že pre všetky podujatia bude platiť maximálny počet účastníkov, a to 50.

Matovič podotkol, že ide o návrh zo strany hlavného hygienika, ktorým chceli situáciu korigovať, aby nevznikali „škriepky“ medzi jednotlivými oblasťami. Opatrenie by malo byť zverejnené ešte v stredu.

„Keď tam bude napríklad 50 športovcov, teda športovci plus realizačný tím, čo je plus – mínus tak pri extraligovom hokejovom zápase, tak, áno, budú bez divákov. Keď v divadle budú mať 20 hercov, tak môžu si to doplniť tými 30 ľuďmi ako divákmi. Keď bude nejaké iné podujatie, napríklad omša, kde bude kňaz a desať miništrantov, tak tiež si to môžu doplniť veriacimi,“ vysvetlil Matovič.

Premiér dodal, že na posilňovňu sa toto opatrenie nebude vzťahovať, pretože ide o prevádzku a nie hromadné podujatie. Svadobná hostina by taktiež nemala byť chápaná ako hromadné podujatie, no na sobáš by sa opatrenie podľa neho vzťahovať malo.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.