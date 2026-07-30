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30. júla 2026
Leto preverí kĺby aj ľudí v produktívnom veku
Prudký prechod od kancelárskeho stola na vysokohorskú turistiku, bicykel či do záhrady. Leto nás láka k pohybu, no naše telo naň často nie je pripravené. Odborníci z online lekárne
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30.7.2026 (SITA.sk) - Prudký prechod od kancelárskeho stola na vysokohorskú turistiku, bicykel či do záhrady.
Leto nás láka k pohybu, no naše telo naň často nie je pripravené. Odborníci z online lekárne MojaLekáreň.sk varujú, že nárazová záťaž, nevhodná obuv či ignorovanie prvých varovných signálov organizmu končia bolesťami, opuchmi a v najhorších prípadoch až v nemocnici.
Slovenské zdravotnícke zariadenia evidovali v uplynulom období až 85 326 hospitalizácií pre choroby svalovej a kostrovej sústavy. Predstavuje to takmer 8 % zo všetkých hospitalizácií. Zranenia a úrazy pritom zďaleka nie sú len záležitosťou seniorov – najvyšší počet hospitalizácií po pádoch zaznamenali nemocnice prekvapivo u ľudí vo veku 45 až 64 rokov.
Ako sa vyhnúť tomu, aby vás letné aktivity vyradili z prevádzky? Farmaceuti z MojaLekáreň.sk zostavili prehľad najčastejších zlozvykov a poradili, ako sa rýchlo vrátiť do formy.
Najčastejším spúšťačom letných úrazov je podľa farmaceutov MojaLekáreň.sk nárazová fyzická aktivita. Po mesiacoch sedavého spôsobu života sa bez rozcvičky a prípravy pustíme do celodenných túr, loptových hier alebo ťažkých prác okolo domu.
"Svaly, väzy a kĺbové štruktúry pritom nemusia byť pripravené na prudké zvýšenie záťaže. Problémom nebýva samotný pohyb, ale príliš rýchly prechod z pokoja do vysokej záťaže. Ak bez tréningu výrazne zvýšite intenzitu, dochádza k preťaženiu, mikroporaneniam a následnej bolesti," vysvetľuje Mgr. Pavla Horáková, vedúca online poradne MojaLekáreň.sk.
Slabšia kondícia znamená, že svaly nedokážu kĺby pri pohybe dostatočne stabilizovať. Výsledkom sú preťažené kolená, podvrtnuté členky, zablokovaný chrbát či pocit "ťažkých nôh" z horúčav. K problémom prispieva aj štýlová, no z hľadiska anatómie nevhodná letná obuv bez opory päty a klenby.
V online poradni MojaLekáreň.sk sa počas leta hromadia otázky pacientov, ktorí si bolesť neúmyselne ešte zhoršujú. Lekárnici upozorňujú na tri najčastejšie mýty:
Rovnaký príznak môže mať rôzne príčiny a nie každý voľnopredajný prípravok je vhodný pre každého.
"Zmyslom odbornej konzultácie v našej online poradni je spoznať súvislosti. Inú podporu potrebuje trénovaný športovec po nárazovom preťažení, inú človek s nadváhou a inú senior užívajúci viacero liekov. Nestačí mať v domácej lekárničke hrejivú či chladivú náplasť – dôležité je vedieť, kedy ktorú použiť a kedy už ťažkosti patrí do rúk lekára," zdôrazňuje Pavla Horáková z MojaLekáreň.sk.
Ak vás bolesť kĺbov či svalov zaskočí na chate, dovolenke alebo po víkendovom športe, nemusíte hádať, čo z lekárne vám skutočne pomôže. Prvá online lekáreň MojaLekáreň.sk ponúka unikátnu službu Individuálnej online konzultácie. Skúsení farmaceuti vám pohodlne a odkiaľkoľvek pomôžu:
Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, jednoducho a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na YouTube a Spotify. Ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Leto preverí kĺby aj ľudí v produktívnom veku © SITA Všetky práva vyhradené.
Leto nás láka k pohybu, no naše telo naň často nie je pripravené. Odborníci z online lekárne MojaLekáreň.sk varujú, že nárazová záťaž, nevhodná obuv či ignorovanie prvých varovných signálov organizmu končia bolesťami, opuchmi a v najhorších prípadoch až v nemocnici.
Slovenské zdravotnícke zariadenia evidovali v uplynulom období až 85 326 hospitalizácií pre choroby svalovej a kostrovej sústavy. Predstavuje to takmer 8 % zo všetkých hospitalizácií. Zranenia a úrazy pritom zďaleka nie sú len záležitosťou seniorov – najvyšší počet hospitalizácií po pádoch zaznamenali nemocnice prekvapivo u ľudí vo veku 45 až 64 rokov.
Ako sa vyhnúť tomu, aby vás letné aktivity vyradili z prevádzky? Farmaceuti z MojaLekáreň.sk zostavili prehľad najčastejších zlozvykov a poradili, ako sa rýchlo vrátiť do formy.
Z kancelárie priamo na horský hrebeň
Najčastejším spúšťačom letných úrazov je podľa farmaceutov MojaLekáreň.sk nárazová fyzická aktivita. Po mesiacoch sedavého spôsobu života sa bez rozcvičky a prípravy pustíme do celodenných túr, loptových hier alebo ťažkých prác okolo domu.
"Svaly, väzy a kĺbové štruktúry pritom nemusia byť pripravené na prudké zvýšenie záťaže. Problémom nebýva samotný pohyb, ale príliš rýchly prechod z pokoja do vysokej záťaže. Ak bez tréningu výrazne zvýšite intenzitu, dochádza k preťaženiu, mikroporaneniam a následnej bolesti," vysvetľuje Mgr. Pavla Horáková, vedúca online poradne MojaLekáreň.sk.
Slabšia kondícia znamená, že svaly nedokážu kĺby pri pohybe dostatočne stabilizovať. Výsledkom sú preťažené kolená, podvrtnuté členky, zablokovaný chrbát či pocit "ťažkých nôh" z horúčav. K problémom prispieva aj štýlová, no z hľadiska anatómie nevhodná letná obuv bez opory päty a klenby.
Tri najčastejšie chyby pri samoliečbe
V online poradni MojaLekáreň.sk sa počas leta hromadia otázky pacientov, ktorí si bolesť neúmyselne ešte zhoršujú. Lekárnici upozorňujú na tri najčastejšie mýty:
- Prechádzanie bolesti s tabletkou: Užiť analgetikum a pokračovať v športe alebo práci v záhrade je cesta k závažnejšiemu úrazu. Bolesť je stopka od vášho tela. Jej potlačenie neznamená, že príčina zranenia zmizla.
- Pletenie tepla a chladu: Čerstvé poranenie sprevádzané opuchom ľudia niekedy ošetria hrejivou náplasťou alebo masťou. To je chyba! Teplo prekrvuje a opuch i bolesť môže ešte zhoršiť. Akútny úraz potrebuje pokoj, šetrné chladenie a vyvýšenú polohu.
- Čakanie na zázrak od kĺbovej výživy: Kolagén, chondroitín či glucosamin nie sú lieky na akútnu bolesť. Fungujú dlhodobo a preventívne. Očakávať úľavu do dvoch dní po užití tabletky je mýtus.
Nesprávny prípravok môže uškodiť. Ako si vybrať správne?
Rovnaký príznak môže mať rôzne príčiny a nie každý voľnopredajný prípravok je vhodný pre každého.
"Zmyslom odbornej konzultácie v našej online poradni je spoznať súvislosti. Inú podporu potrebuje trénovaný športovec po nárazovom preťažení, inú človek s nadváhou a inú senior užívajúci viacero liekov. Nestačí mať v domácej lekárničke hrejivú či chladivú náplasť – dôležité je vedieť, kedy ktorú použiť a kedy už ťažkosti patrí do rúk lekára," zdôrazňuje Pavla Horáková z MojaLekáreň.sk.
Odbornú lekársku pomoc vyhľadajte ihneď, ak:
- Na končatinu nemôžete vôbec došliapnuť alebo ňou hýbať.
- Kĺb je viditeľne deformovaný, výrazne opuchnutý, horúci na dotyk alebo začervenaný.
- Bolesť je neúnosne silná alebo ju sprevádza horúčka.
Potrebujete rýchlu radu? Využite bezplatnú online poradňu MojaLekáreň.sk
Ak vás bolesť kĺbov či svalov zaskočí na chate, dovolenke alebo po víkendovom športe, nemusíte hádať, čo z lekárne vám skutočne pomôže. Prvá online lekáreň MojaLekáreň.sk ponúka unikátnu službu Individuálnej online konzultácie. Skúsení farmaceuti vám pohodlne a odkiaľkoľvek pomôžu:
- Správne vyhodnotiť príčinu vašich ťažkostí.
- Odporučiť bezpečnú akútnu prvú pomoc a overené lokálne prípravky.
- Vybrať dlhodobú kĺbovú výživu na mieru vášmu veku a zdravotnému stavu.
- Včas vás upozorniť, ak je váš stav vážny a vyžaduje si návštevu lekára.
Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, jednoducho a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na YouTube a Spotify. Ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Leto preverí kĺby aj ľudí v produktívnom veku © SITA Všetky práva vyhradené.
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