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Tesco za rok zmodernizovalo 36 predajní, otvára vynovený supermarket v Krompachoch
Tagy: PR Supermarket
Spoločnosť Tesco na Slovensku pokračuje v intenzívnom tempe modernizácie svojej predajnej siete. Za posledný rok prešlo vylepšením celkovo 36 obchodných prevádzok na celom Slovensku, kompletnou ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Tesco na Slovensku pokračuje v intenzívnom tempe modernizácie svojej predajnej siete.
Za posledný rok prešlo vylepšením celkovo 36 obchodných prevádzok na celom Slovensku, kompletnou rekonštrukciou 11 z nich. Vo štvrtok 30. júla 2026 reťazec slávnostne otvára obnovený supermarket v Krompachoch, ktorý po 19 rokoch získal nový vzhľad interiéru aj exteriéru a tiež najnovšie technológie. V týchto dňoch zároveň prebiehajú práce na vynovení supermarketu Tesco Žilina – Hájik, ktorý zákazníkov privíta v novom šate už 6. augusta 2026.
Rozsiahle investície do modernizácie obchodov sú súčasťou stratégie spoločnosti Tesco prinášať zákazníkom čo najvyšší komfort pri nakupovaní a zároveň napĺňať svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. Zavádzanie ekologických riešení najmä v oblasti potravinového chladenia patrí k hlavným prioritám pri obnove predajnej siete. Reťazec investuje do najnovších technológií a pri rekonštrukcii predajnej plochy kladie dôraz na moderné trendy v nakupovaní.
"V Tescu kontinuálne investujeme do otvárania nových obchodov, no rovnako dôležitou súčasťou našej stratégie je systematická modernizácia existujúcej siete. Len za posledný rok prešli modernizáciou viac ako tri desiatky našich predajní na celom Slovensku. Vymieňame chladiace zariadenie za ekologickejšie technológie, modernizujeme predajnú plochu, pokladničné zóny a vylepšujeme celkový dizajn. Zároveň inovujeme sortiment, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám a preferenciám miestnych zákazníkov, a myslíme aj na kvalitnejšie priestory pre našich kolegov a kolegyne," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.
Supermarket v Krompachoch slúži miestnym obyvateľom už od roku 2007. Počas tohtoročného júla prešiel komplexnou obnovou interiéru, exteriéru aj technického zázemia a vo štvrtok 30. júla 2026 privíta prvých zákazníkov vo vynovených, moderných priestoroch. Hlavným cieľom rekonštrukcie bola výmena chladiaceho systému za ekologickejšiu technológiu a zavedenie úsporného LED osvetlenia, čo výrazne prispieva k trvalej udržateľnosti predajne. Zrekonštruovaná bola aj predajná plocha a zázemie pre zamestnancov, výrazných zmien k lepšiemu sa dočkala aj fasáda a vstup do obchodu.
Predajná plocha získala prehľadnejšie usporiadanie, ktoré zákazníkom výrazne spríjemní každodenné nákupy. Zvýšil sa priestor pre chladené potraviny, vďaka čomu sa sortiment čerstvých potravín – chladených aj nechladených – rozšíril až o 468 nových položiek. V úseku nepotravinového tovaru pribudlo 8 nových regálov s potrebami do domácnosti. Nákupný komfort dopĺňa pokladničná zóna so 6 samoobslužnými pokladnicami, z ktorých 4 umožňujú aj platbu v hotovosti, a s 2 klasickými pásovými pokladnicami.
Pri príležitosti otvorenia zmodernizovanej predajne čaká na verných Clubcard zákazníkov supermarketu Tesco v Krompachoch špeciálna 10 % zľava na celý nákup od 30. júla do 4. augusta 2026. V týždni od 5. do 11. augusta 2026 si zákazníci Clubcard môžu uplatniť 10-percentnú zľavu na mliečne produkty.
Od 13. júla 2026 prebieha aj modernizácia supermarketu Tesco na sídlisku Hájik v Žiline. Predajňa prechádza výraznou premenou, pričom prioritou obnovy je inštalácia najmodernejších ekologických chladiacich a mraziacich vitrín. Budova zároveň získa nový elegantný tmavosivý dizajn fasády a obnovené bude aj zázemie pre zamestnancov.
Zákazníci sa po znovuotvorení supermarketu vo štvrtok 6. augusta 2026 môžu tešiť na rozšírený sortiment chladených výrobkov, ako aj na ďalšie novinky naprieč všetkými oddeleniami. Plynulé vybavenie nákupov a pohodlné platby zabezpečí 6 samoobslužných pokladníc, 2 pásové pokladnice a pribudne aj obľúbená služba Scan & Shop.
Pri príležitosti otvorenia vynovenej predajne Žilina – Hájik pripravilo Tesco pre návštevníkov aj uvítacie zľavy. Od 6. do 11. augusta 2026 získajú verní Clubcard zákazníci zľavu 10 % na celý nákup. V ďalších dňoch – od 12. do 18. augusta 2026 môžu využiť extra 10 % zľavu na kompletný mliečny sortiment (obe zľavy v maximálnej výške 10 €).
Spoločnosť Tesco počas uplynulých 12 mesiacov investovala do modernizácie a rozšírenia služieb vo svojich predajniach na celom Slovensku:
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco za rok zmodernizovalo 36 predajní, otvára vynovený supermarket v Krompachoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Za posledný rok prešlo vylepšením celkovo 36 obchodných prevádzok na celom Slovensku, kompletnou rekonštrukciou 11 z nich. Vo štvrtok 30. júla 2026 reťazec slávnostne otvára obnovený supermarket v Krompachoch, ktorý po 19 rokoch získal nový vzhľad interiéru aj exteriéru a tiež najnovšie technológie. V týchto dňoch zároveň prebiehajú práce na vynovení supermarketu Tesco Žilina – Hájik, ktorý zákazníkov privíta v novom šate už 6. augusta 2026.
Rozsiahle investície do modernizácie obchodov sú súčasťou stratégie spoločnosti Tesco prinášať zákazníkom čo najvyšší komfort pri nakupovaní a zároveň napĺňať svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. Zavádzanie ekologických riešení najmä v oblasti potravinového chladenia patrí k hlavným prioritám pri obnove predajnej siete. Reťazec investuje do najnovších technológií a pri rekonštrukcii predajnej plochy kladie dôraz na moderné trendy v nakupovaní.
"V Tescu kontinuálne investujeme do otvárania nových obchodov, no rovnako dôležitou súčasťou našej stratégie je systematická modernizácia existujúcej siete. Len za posledný rok prešli modernizáciou viac ako tri desiatky našich predajní na celom Slovensku. Vymieňame chladiace zariadenie za ekologickejšie technológie, modernizujeme predajnú plochu, pokladničné zóny a vylepšujeme celkový dizajn. Zároveň inovujeme sortiment, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám a preferenciám miestnych zákazníkov, a myslíme aj na kvalitnejšie priestory pre našich kolegov a kolegyne," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.
Supermarket v Krompachoch po 19 rokoch v novom
Supermarket v Krompachoch slúži miestnym obyvateľom už od roku 2007. Počas tohtoročného júla prešiel komplexnou obnovou interiéru, exteriéru aj technického zázemia a vo štvrtok 30. júla 2026 privíta prvých zákazníkov vo vynovených, moderných priestoroch. Hlavným cieľom rekonštrukcie bola výmena chladiaceho systému za ekologickejšiu technológiu a zavedenie úsporného LED osvetlenia, čo výrazne prispieva k trvalej udržateľnosti predajne. Zrekonštruovaná bola aj predajná plocha a zázemie pre zamestnancov, výrazných zmien k lepšiemu sa dočkala aj fasáda a vstup do obchodu.
Predajná plocha získala prehľadnejšie usporiadanie, ktoré zákazníkom výrazne spríjemní každodenné nákupy. Zvýšil sa priestor pre chladené potraviny, vďaka čomu sa sortiment čerstvých potravín – chladených aj nechladených – rozšíril až o 468 nových položiek. V úseku nepotravinového tovaru pribudlo 8 nových regálov s potrebami do domácnosti. Nákupný komfort dopĺňa pokladničná zóna so 6 samoobslužnými pokladnicami, z ktorých 4 umožňujú aj platbu v hotovosti, a s 2 klasickými pásovými pokladnicami.
Pri príležitosti otvorenia zmodernizovanej predajne čaká na verných Clubcard zákazníkov supermarketu Tesco v Krompachoch špeciálna 10 % zľava na celý nákup od 30. júla do 4. augusta 2026. V týždni od 5. do 11. augusta 2026 si zákazníci Clubcard môžu uplatniť 10-percentnú zľavu na mliečne produkty.
Vynovený supermarket Žilina – Hájik otvorí 6. augusta
Od 13. júla 2026 prebieha aj modernizácia supermarketu Tesco na sídlisku Hájik v Žiline. Predajňa prechádza výraznou premenou, pričom prioritou obnovy je inštalácia najmodernejších ekologických chladiacich a mraziacich vitrín. Budova zároveň získa nový elegantný tmavosivý dizajn fasády a obnovené bude aj zázemie pre zamestnancov.
Zákazníci sa po znovuotvorení supermarketu vo štvrtok 6. augusta 2026 môžu tešiť na rozšírený sortiment chladených výrobkov, ako aj na ďalšie novinky naprieč všetkými oddeleniami. Plynulé vybavenie nákupov a pohodlné platby zabezpečí 6 samoobslužných pokladníc, 2 pásové pokladnice a pribudne aj obľúbená služba Scan & Shop.
Pri príležitosti otvorenia vynovenej predajne Žilina – Hájik pripravilo Tesco pre návštevníkov aj uvítacie zľavy. Od 6. do 11. augusta 2026 získajú verní Clubcard zákazníci zľavu 10 % na celý nákup. V ďalších dňoch – od 12. do 18. augusta 2026 môžu využiť extra 10 % zľavu na kompletný mliečny sortiment (obe zľavy v maximálnej výške 10 €).
Až 36 vynovených prevádzok Tesco za rok
Spoločnosť Tesco počas uplynulých 12 mesiacov investovala do modernizácie a rozšírenia služieb vo svojich predajniach na celom Slovensku:
- Supermarkety a Tesco Expresy: Spolu s aktuálnou modernizáciou predajní v Krompachoch a v Žiline na sídlisku Hájik prešli obnovou aj supermarkety Tesco v Gelnici, Kolárove, Moldave nad Bodvou, Kráľovskom Chlmci a Turzovke, ako aj bratislavské Expresy na uliciach Komárnická a Blagoevova. Predajne získali ekologické chladenie, samoobslužné pokladnice, kávové pulty a rozšírené čerstvé aj mrazené potraviny.
- V 25 hypermarketoch boli pri vstupe do obchodov umiestnené kávové pulty s rozšírenou ponukou raňajkového aj obedového sortimentu a zdravej výživy (Food to Go zóna).
- Hypermarket Tesco v Banskej Bystrici prešiel komplexnou transformáciou – získal nový obslužný pult, novú pekáreň, Food to Go zónu pri vstupe či detský LEGO svet v oddelení nepotravinového tovaru.
- Redizajnom prešiel aj Hypermarket v bratislavskej Petržalke, kde bol zväčšený a zmodernizovaný obslužný pult a pribudli novinky Pivný svet a LEGO svet.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco za rok zmodernizovalo 36 predajní, otvára vynovený supermarket v Krompachoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Supermarket
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