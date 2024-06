Leto v neónových farbách. Ako vyzerá unikátna torta inšpirovaná bezdymovou limitkou?

Torta s energiou farieb

Pocit exkluzivity pre dospelých fajčiarov

13.6.2024 (SITA.sk) - Je to len pár dní, odkedy bola uvedená do predaja tohtoročná bezdymová letná limitka IQOS ILUMA Neon Purple. Určená je špeciálne pre dospelých fajčiarov, ktorí sa neboja neónových farieb a majú radi exkluzívne kúsky. Dostupná je totiž iba v obmedzenom počte kusov. No už má svoju vlastnú tortu.Letná novinka IQOS ILUMA Neon Purple oslavuje komunitu dospelých fajčiarov, ktorí skončili s cigaretami a rozhodli sa prejsť na bezdymové alternatívy. Táto komunita má už na celom svete 20,8 milióna dospelých používateľov. Výnimočnosť spomínanej limitovanej edície potvrdzuje aj dizajnérska cena Red Dot. Odborníci ocenili výnimočné prevedenie, originálny dizajn a najmä energiu farieb leta, kde sa prelínajú neónovo-fialové odtiene s ružovými. Farebná paleta exkluzívnej limitovanej edície bezdymového zariadenia IQOS ILUMA Neon Purple je natoľko zaujímavá, že inšpirovala jednu z najvýraznejších osobností našej cukrárskej scény Petru Tóthovú, úspešnú cukrárku, tortovú dizajnérku a porotkyňu šou Pečie celé Slovensko, ktorá upiekla špecifickú tortu s ovocným vkladom.Povrch torty tvorí ružový fondán s ovocným dekorom z čučoriedok a černíc, zdobený mätou a kvetom orchidey. Ručne vyrobené cukrové kvety, takmer nerozoznateľné od originálu, sú pre Petrinu tvorbu veľmi typické. Vnútro torty sa skladá z čokoládového cesta, vanilkovo-tvarohového krému a čučoriedkovo-černicového vkladu. Výsledkom je cukrárske dielo, ktoré svojou vizuálnou a chuťovou harmóniou poskytuje nezabudnuteľný zážitok.Najprv som uvažovala nad farbami a až potom premýšľala nad chuťami. Vedela som, že chcem tortu ladiť do fialovej a tmavších farieb. Vďaka tomu bola jasná aj voľba ovocia. Spojenie kyslých čučoriedok a sladkých chutí torty vnímam ako spojenie dňa a noci. Povrch torty tvorí ružový fondán s ovocným dekorom z čučoriedok a černíc, zdobený mätou a ručne vyrobeným kvetom orchidey. Vnútro torty sa skladá z čokoládového cesta, vanilkovo-tvarohového krému a čučoriedkovo-černicového vkladu," hovorí Petra Tóthová.Letná bezdymová novinka IQOS ILUMA Neon Purple je v predaji od 10. júna a prináša dospelým fajčiarom farby leta a pocit exkluzivity. Do predaja sa dostal len veľmi obmedzený počet kusov. Dospelí fajčiari, ktorí chcú prejsť na lepšiu alternatívu ako sú klasické cigarety, tak majú jedinečnú príležitosť urobiť to vo veľkom štýle. Poteší špeciálne tých dospelých fajčiarov, ktorí vyhľadávajú originálne veci a potrpia si na perfektný dizajn. IQOS ILUMA Neon Purple je bezdymové zariadenie, ktoré využíva technológiu indukčného ohrevu bez nahrievacej čepele a nutnosti čistenia. Pri použití nedochádza k spaľovaniu, zariadenie náplne iba nahrieva a produkuje aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivých látok než cigaretový dym. Aj keď nie je bez rizika, pretože obsahuje nikotín, ktorý je návykový, ide o lepšiu alternatívu pre dospelých fajčiarov než pokračovanie vo fajčení.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis