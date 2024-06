Čaputová dostala od Pavla najvyššie štátne vyznamenie. Rad Bieleho leva získala za zásluhy v prospech Českej republiky

aktualizované 13. júna, 13:12



Čaputová je v stredu a vo štvrtok na svojej rozlúčkovej návšteve Českej republiky. Prezidentovi Petrovi Pavlovi udelí najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža. Na záver návštevy sa na Pražskom hrade uskutoční slávnostný obed podávaný prezidentom ČR a prvou dámou na počesť prezidentky a jej partnera za účasti osobností českého a slovenského politického a spoločenského života.





13.6.2024 (SITA.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová si v stredu z rúk českého prezidenta Petra Pavla prevzala najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Ocenenie dostala „za zvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky“.Zaslúžila sa o upevnenie vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom, aktívne prispievala k posilňovaniu hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv. Ako uviedol prezident Petr Pavel vo svojom príhovore, aj napriek tomu, že sa ich prezidentské mandáty neprekrývali tak dlho, ako by si prial, stihli toho dosť veľa.„Najvyššie štátne vyznamenanie som sa rozhodol udeliť, pretože pani prezidentka naplňuje všetky rysy, ktoré by hlava štátu demokratickej krajiny mala mať. Sú to vlastnosti, ktoré som mal možnosť pozorovať od nášho prvého stretnutia a naplnili povesť, ktorá pani prezidentku predchádzala – a to je ľudskosť, vľúdnosť, ústretovosť, snaha porozumieť ľuďom a načúvať im,“ povedal.Pavel ocenením vyzdvihol Čaputovej zásluhy na vynikajúcich vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskom počas jej funkčného obdobia.„Vzťahy našich krajín sa za tú dobu výrazne zlepšili, a to nielen na úrovni občianskej, ale aj na úrovni oficiálnej. A to všetko je dané osobnosťou prezidentky a jej vzťahom k Českej republike. Bola ste vzorom pre mnohých predstaviteľov štátu v Európe i vo svete a za to vám patrí nielen moja veľká vďaka," adresoval prezidentke.Vyzdvihol tiež jej konzistentný postoj k hodnotám, za ktorými si vždy stála, aj keď čelila mnohým osobných útokom, ktoré presahovali rámec, na aký sme v našom kultúrnom priestore zvyknutí.Čaputová zanechala podľa Pavla výraznú stopu a na Pražskom hrade bude vždy vítaná. Poďakoval jej tiež zato, čo všetko urobila pre slovenských občanov.„Aj keď, ako to tak býva, mnohí to docenia až neskôr. Po celú dobu ste sa držala svojich morálnych hodnôt a preukazovala svoju integritu aj v dobách, ktoré boli politicky veľmi turbulentné," zhodnotil Pavel. Zároveň vyzdvihol jej konzistentný postoj v oblasti zahraničnej politiky, v ktorej dávala dôraz na dodržiavanie medzinárodných pravidiel.