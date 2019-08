Lety Ryanairu na britské a írske letiská a z nich boli bez prerušenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 22. augusta (TASR) - Všetky ranné lety spoločnosti Ryanair na britské a írske letiská a z nich sa vo štvrtok uskutočnili bez prerušenia napriek tomu, že niektorí z britských pilotov začali 48-hodinový štrajk. Oznámili to vo štvrtok najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe.Ryanair očakáva, že dodrží letové poriadky v Írsku a v Británii aj po zvyšok dňa.Aerolínie sa snažili zabrániť posádkam v Írsku vstúpiť do štrajku. Obrátili sa na súd, ktorý v stredu (21. 8.) vydal naradenie brániace pilotom so sídlom v krajine, aby začali vo štvrtok štrajk. Ale londýnsky súd podobnú žiadosť zamietol.Ryanair dodal, že do štrajku v Británii sa zapojilo menej ako 30 % tamojších pilotov.