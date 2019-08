Otvorili stanicu Mestskej polície na Obchodnej ulici v Bratislave

Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy vo štvrtok 22. augusta 2019 oficiálne otvorili novú stanicu mestskej polície (MsP). Jej zriadenie je reakciou na fakt, že ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi, vrátane násilností s tragickými následkami. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy vo štvrtok oficiálne otvorili novú stanicu mestskej polície (MsP). Jej zriadenie je reakciou na fakt, že ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi, vrátane násilností s tragickými následkami.povedal pri otvorení primátor Bratislavy Matúš Vallo.Stanica MsP bude pôsobiť v objekte bývalej kaviarne, v jej klientskom centre môžu ľudia od 09.00 do 18.00 h nahlásiť podnety o protiprávnom konaní a tiež informovať sa o práci polície. V prípade núdze tam taktiež nájdu bezpečie. Na stanici bude pôsobiť aj tím špeciálnej zásahovej jednotky, ktorý bude pripravený na okamžitú akciu.uviedol náčelník bratislavskej MsP Marek Gajdoš.Deklaroval, že do budúcnosti by chcelo mesto zaviesť nonstop prevádzku, súvisí to však i s potrebným zvýšením počtu príslušníkov mestskej polície. Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer dodal, že pre zvýšenie bezpečnosti sa v lokalite Obchodnej ulice, Hurbanovho námestia a Kollárovho námestia rozšíril kamerový systém.povedal Káčer.V priestoroch novej stanice bude i klubovňa, v ktorej sa okrem vzdelávacích aktivít pre príslušníkov MsP budú konať aj komunitné aktivity. Mesto naďalej komunikuje so zástupcami občanov a prevádzok z Obchodnej ulice. V tejto súvislosti pripravuje systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov pristupovali zodpovednejšie.